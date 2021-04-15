“КОВІДНІ ЛІЖКА”: МАЙЖЕ ПОЛОВИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 5030 жителів області, 4565 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

Зайнятість ліжок хворими становить 41,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 48,2 %.

465 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:

Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 114;

Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 156;

Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 39;

Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 43;

Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 28;

Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 40;

Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 45.

Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 33 тяжких хворих: 16 – в обласній лікарні, 7- в Центральній міській лікарні, 2- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 8- в Добровеличківській ЦРЛ.

Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 623 вільних.