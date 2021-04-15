“КОВІДНІ ЛІЖКА”: МАЙЖЕ ПОЛОВИНА – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 5030 жителів області, 4565 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 41,9 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 48,2 %.
465 стаціонарних ліжка у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 114;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 156;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 39;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 43;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 28;
Добровеличівська ЦРЛ Добровеличівської районної ради – 40;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 45.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 33 тяжких хворих: 16 – в обласній лікарні, 7- в Центральній міській лікарні, 2- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 8- в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 623 вільних.