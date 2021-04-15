КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 183 мешканці захворіли, 28 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1113 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 36. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 627 ІФА-тестувань та 793 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

двадцять один у м. Кропивницькому;

шістнадцять у м. Олександрія;

два у м. Знам’янка;

п’ять у м. Світловодськ;

одинадцять у Благовіщенському районі;

п’ять у Гайворонському районі;

дев’ять у Голованівському районі;

дванадцять у Добровеличківському районі;

п’ять у Долинському районі;

два у Компаніївському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

двадцять шість у Маловисківському районі;

п’ять у Новгородківському районі;

тринадцять у Новомиргородському районі;

сім у Новоукраїнському районі;

чотири в Олександрівському районі;

вісімнадцять в Олександрійському районі;

три в Онуфріївському районі;

шість у Петрівському районі;

п’ять у Світловодському районі;

три в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 14 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, 5 з Гайворонського району, а також по 1 в Олександрівському та Олександрійському районах.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 81-річних двох жінок та 83-річного чоловіка з обласного центру, 64-річну жінку зі Знам’янського району, 55-річного чоловіка з м. Світловодськ та 53-річного чоловіка з Маловисківського району.