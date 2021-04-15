КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 15 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 183 мешканці захворіли, 28 одужали, 6 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 15 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 1113 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 36. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 627 ІФА-тестувань та 793 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
двадцять один у м. Кропивницькому;
шістнадцять у м. Олександрія;
два у м. Знам’янка;
п’ять у м. Світловодськ;
одинадцять у Благовіщенському районі;
п’ять у Гайворонському районі;
дев’ять у Голованівському районі;
дванадцять у Добровеличківському районі;
п’ять у Долинському районі;
два у Компаніївському районі;
п’ять у Кропивницькому районі;
двадцять шість у Маловисківському районі;
п’ять у Новгородківському районі;
тринадцять у Новомиргородському районі;
сім у Новоукраїнському районі;
чотири в Олександрівському районі;
вісімнадцять в Олександрійському районі;
три в Онуфріївському районі;
шість у Петрівському районі;
п’ять у Світловодському районі;
три в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу: 14 жителів обласного центру, 7 з м. Олександрія, 5 з Гайворонського району, а також по 1 в Олександрівському та Олександрійському районах.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 81-річних двох жінок та 83-річного чоловіка з обласного центру, 64-річну жінку зі Знам’янського району, 55-річного чоловіка з м. Світловодськ та 53-річного чоловіка з Маловисківського району.