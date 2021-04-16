“КОВІДНІ” ЛІЖКА: БІЛЬШЕ ПОЛОВИНИ – ВІЛЬНІ

Наразі на COVID-19 хворіють 5164 жителя області, 4706 – лікуються амбулаторно в умовах самоізоляції.
Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.
Зайнятість ліжок хворими становить 41,3 %, зайнятість ліжок хворими та з підозрою – 47,8 %.
458 стаціонарних ліжок у лікарнях першої хвилі зайнято хворими на COVID-19:
Кіровоградська обласна лікарня Кіровоградської обласної ради – 111;
Центральна міська лікарня міської ради м. Кропивницького – 154;
Обласний клінічний госпіталь ветеранів війни – 37;
Олександрійська міська лікарня Олександрійської міської ради – 42;
Знам’янська міська лікарня ім. Лисенка – 26;
Добровеличківська ЦРЛ Добровеличківської районної ради – 40;
Маловисківська ЦРЛ Маловисківської районної ради – 48.
Всього до апаратів штучної вентиляції легень підключено 38 тяжких хворих: 19 – в обласній лікарні, 8- в Центральній міській лікарні, 2- в обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, 9- в Добровеличківській ЦРЛ.
Наразі 1110 ліжок забезпечені киснем. Серед них – 624 вільних.