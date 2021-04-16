КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 182 мешканці захворіли, 41 людина одужала, 7 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 871 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 20. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 400 ІФА-тестувань та 551 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

сімдесят три у м. Кропивницькому;

вісімнадцять у м. Олександрія;

чотири у м. Знам’янка;

вісім у м. Світловодськ;

один у Благовіщенському районі;

чотири у Бобринецькому районі;

один у Вільшанському районі;

десять у Добровеличківському районі;

три у Долинському районі;

чотири у Знам’янському районі;

одинадцять у Компаніївському районі;

п’ять у Кропивницькому районі;

вісім у Маловисківському районі;

один у Новгородківському районі;

сімнадцять у Новоархангельському районі;

три у Новомиргородському районі;

сім у Новоукраїнському районі;

два в Олександрівському районі;

один в Олександрійському районі;

один у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 10 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія, 6 з Гайворонського району, по 3 з Долинського, Маловисківського та Новоукраїнського районів, 12 з Компаніївського району, 1 з Олександрівського району та стільки ж з Устинівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 7 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 50-річного, 67-річного, 74-річного та 79-річного чоловіків з обласного центру, 83-річного чоловіка з м. Олександрія, 38-річного чоловіка з Новоукраїнського району та 59-річного чоловіка з Маловисківського району.