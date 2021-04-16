КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 16 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 182 мешканці захворіли, 41 людина одужала, 7 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 16 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 871 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 20. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 400 ІФА-тестувань та 551 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
сімдесят три у м. Кропивницькому;
вісімнадцять у м. Олександрія;
чотири у м. Знам’янка;
вісім у м. Світловодськ;
один у Благовіщенському районі;
чотири у Бобринецькому районі;
один у Вільшанському районі;
десять у Добровеличківському районі;
три у Долинському районі;
чотири у Знам’янському районі;
одинадцять у Компаніївському районі;
п’ять у Кропивницькому районі;
вісім у Маловисківському районі;
один у Новгородківському районі;
сімнадцять у Новоархангельському районі;
три у Новомиргородському районі;
сім у Новоукраїнському районі;
два в Олександрівському районі;
один в Олександрійському районі;
один у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 10 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія, 6 з Гайворонського району, по 3 з Долинського, Маловисківського та Новоукраїнського районів, 12 з Компаніївського району, 1 з Олександрівського району та стільки ж з Устинівського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 7 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 50-річного, 67-річного, 74-річного та 79-річного чоловіків з обласного центру, 83-річного чоловіка з м. Олександрія, 38-річного чоловіка з Новоукраїнського району та 59-річного чоловіка з Маловисківського району.