ПЕРШІ ПІВСОТНІ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ІМУНІЗАЦІЮ ВАКЦИНОЮ CORONAVAC

50 жителів Кіровоградщини отримали щеплення вакциною CoronaVac протягом першої доби після її доставки до області.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко.

«Першими щеплення отримали визначені категорії людей у Новоукраїнському та Новомиргородському районах. Ми працюємо з маломобільним населенням, потім буде проводитися більша кількість щеплень для організованих колективів. Один флакон вакцини – це одна доза. Щеплення проводиться мобільними бригадами вдома у пацієнта. Всього вакцинують 2440 осіб», – повідомив посадовець.

Нагадаємо, 14 квітня Кіровоградщина отримала 4880 доз китайської вакцини CoronaVac для імунізації від COVID-19. Загалом в Україну надійшло 200 000 доз цієї вакцини.