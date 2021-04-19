ДРУГИЙ ЕТАП ІМУНІЗАЦІЇ НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАРТУЄ У ТРАВНІ

На Кіровоградщині повторна імунізація вакцинами Oxford/AstraZeneca, CoronaVac і Pfizer розпочнеться у травні.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

«Перший етап щеплення вакциною Oxford/AstraZeneca розпочався 24 лютого, інтервал – 12 тижнів, другий етап щеплення має розпочатися 19 травня. Щеплення препаратом CoronaVac розпочалося 13 квітня, тож другий етап імунізації буде через 28 днів – 11 травня. Щеплення вакциною Pfizer-BioNTech розпочали 18 квітня, наступний етап імунізації будемо – через три тижні – 9 травня», – зазначив Олег Рибальченко.

Зазаначимо, минулої суботи, 18 квітня, на Кіровоградщину прибули 1170 доз вакцини Pfizer-BioNTech. Вакцинація розпочалася сьогодні, 19 квітня, зокрема, у Кропивницькому психоневрологічному інтернаті та Олександрійському психоневрологічному пансіонаті.