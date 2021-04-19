КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 19 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:164 мешканці захворіли, 19 одужали, 8 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 19 квітня. За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 502 ПЛР-тестування, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

п’ятдесят п’ять у м. Кропивницькому;

три у м. Олександрія;

вісім у м. Знам’янка;

дев’ять у Вільшанському районі;

двадцять один у Добровеличківському районі;

один у Долинському районі;

шість у Знам’янському районі;

сім у Компаніївському районі;

один у Кропивницькому районі;

одинадцять у Маловисківському районі;

шістнадцять у Новомиргородському районі;

одинадцять у Новоукраїнському районі;

шість в Олександрівському районі;

чотири в Онуфріївському районі;

п’ять в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 2 жителів обласного центру та стільки ж з Новгородківського, Новоархангельського й Олександрійського районів, по 1 з м. Знам’янка, Благовіщенського, Знам’янського, Маловисківського та Новоукраїнського районів, а також 6 з Олександрівського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 8 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 60-річну, 66-річну, двох 69-річних та 74-річну жінок з обласного центру, 67-річну жінку з м. Олександрія, 65-річного чоловіка з Олександрівського району, а також 73-річного чоловіка з Кропивницького району.