КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 КВІТНЯ: 12 ПОМЕРЛИХ

“Ковідна” статистика області за останню добу:129 захворіли мешканців, 73 одужали, 12 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 634 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 32. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 347 ІФА-тестувань та 295 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

68 у м. Кропивницькому;

25 у м. Олександрія;

2 у м. Знам’янка;

2 у м. Світловодськ;

5 у Бобринецькому районі;

1 у Вільшанському районі;

2 у Гайворонському районі;

1 у Добровеличківському районі;

3 у Долинському районі;

1 у Знам’янському районі;

4 у Кропивницькому районі;

1 у Маловисківському районі;

3 у Новгородківському районі;

1 у Новомиргородському районі;

5 у Новоукраїнському районі;

2 в Олександрівському районі;

3 в Олександрійському районі.

Одужали від коронавірусу: 36 жителів обласного центру, 3 з м. Олександрія та стільки ж з Бобринецького району, по 1 з м. Світловодськ, Кропивницького та Новоархангельського районів, 2 з Гайворонського та Онуфріївського районів, 7 з Долинського району, 5 з Олександрівського району, а також 12 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 12 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 78-річну жінку та 52-річного чоловіка з обласного центру, 71-річну жінку та 72-річного чоловіка з м. Олександрії, 78-річного чоловіка з м. Світловодськ, 53-річного чоловіка з Новгородківського району, 94-річного чоловіка з Петрівського району, 78-річного чоловіка з Олександрійського району, жінку 56 років з Новоукраїнського району, 78-річного чоловіка з Маловисківського району, 80-річного чоловіка з Бобринецького району та жінку 74 років з Вільшанського району.