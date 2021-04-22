КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 22 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 210 мешканців захворіли, 76 одужали, 8 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 22 квітня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 973 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 28. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 517 ІФА-тестувань та 746 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

33 у м. Кропивницькому;

29 у м. Олександрія;

15 у м. Знам’янка;

20 у м. Світловодськ;

6 у Гайворонському районі;

1 у Голованівському районі;

1 у Добровеличківському районі;

18 у Долинському районі;

3 у Знам’янському районі;

8 у Компаніївському районі;

5 у Кропивницькому районі;

17 у Маловисківському районі;

16 у Новгородківському районі;

1 у Новоукраїнському районі;

6 в Олександрівському районі;

9 в Олександрійському районі;

1 в Онуфріївському районі;

10 у Петрівському районі;

6 у Світловодському районі;

5 в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 16 жителів обласного центру, 2 з м. Олександрія, 13 з м. Знам’янка та стільки ж зі Знам’янського району, 7 з Петрівського району, 5 з Добровеличківського району, 6 з Олександрійського району, 4 з Новоукраїнського району, по 2 з Онуфріївського та Маловисківського районів та по 1 з Благовіщенського, Бобринецького, Голованівського, Компаніївського, Кропивницького і Новомиргородського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 8 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 56-річну жінку та 67- річного чоловіка з обласного центру, 84-річного чоловіка з м. Олександрія, 64-річного чоловіка з Маловисківського району, 70-річну жінку з Компаніївського району, 61-річну жінку з Вільшанського району, 81-річну жінку з Бобринецького району та жінку 82 років з Голованівського району.