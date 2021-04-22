КІРОВОГРАДЩИНА: «ДО ЧЕРВОНОЇ ЗОНИ ЗАЛИШИВСЯ ОДИН КРОК»

Кіровоградщина знову балансує на межі червоної карантинної зони та розпочала черговий етап вакцинації. Чому ситуація із захворюваністю на коронавірус та смертністю від нього загострилась? Як просувається вакцинація в області? Що робити пацієнтам з іншими хворобами та чи вистачає їм уваги медиків?

Про це – наша розмова з начальником департаменту охорони здоров`я ОДА Олегом Рибальченком.

– Олеже Миколайовичу, чим викликано загострення ситуації із захворюваністю на коронавірус у нашій області?

– Це пов’язано із загальними епідеміологічними процесами, типовими для будь-якої респіраторно-вірусної інфекції. Мова про циклічність інфікування населення. Це звичайні для будь-якої епідемії біологічні процеси. Сьогодні ми говоримо про пандемію, тобто про тотальне ураження в світі. У такій ситуації не є виключенням жодна країна, жодна територія. Тому тут ніяких особливостей немає.

– Отже, сезонно-кліматичні зміни чи спілкування з носіями хвороби, які повернулися з-за кордону, не вплинули на ускладнення ситуації?

– Такі причини все ж існують. Оскільки йдеться про те, що за законами епідеміології саме респіраторно-вірусні інфекції досить часто мутують. І ми сьогодні фактично бачимо вже нову хвилю – мутований вірус, який ідентифіковано як британський штам. Контактування людей між собою обмежити вкрай складно, майже неможливо. Тому він стрімко поширюється, в тому числі за рахунок людей, які бувають за кордоном. І тут ми бачимо вже інший перебіг захворювання: важчий, складніший. З приводу особливості самого коронавірусу йдеться про те, що ми, на жаль, не бачимо будь-якої сезонності, оскільки у будь-яку пору року ми реєструємо цих пацієнтів.

З іншого боку, справді, найбільше навантаження відбувається при зміні пори року. Особливо це стосується весни й осені. Це пов’язано з вітамінним дефіцитом в організмі будь-якої людини. Але це теж звичайні біологічні процеси. Нині коронавірус витіснив усі інші гострореспіраторні вірусні інфекції. Тому лабораторним контролем ми не реєструємо у великій чисельності грип або його штами.

– На фоні епідемії ковіду як ведеться пацієнтам з іншими хворобами?

– Вони нікуди не поділися. Але проблема пов’язана з тим, що ми нині обмежили планову госпіталізацію. Тобто відновлювальне лікування пацієнти отримати не можуть через карантин. Вони отримують медичну допомогу, але в ургентному порядку. На жаль, обмеження планової госпіталізації призводить до того, що виникає багато випадків занедбаних станів, що у свою чергу ускладнює навантаження на цю систему. Крім того, ті заклади, які мають у своїх структурах відділення для лікування хворих на коронавірус, обмежують доступ усіх інших пацієнтів. А таких більшість, бо фактично ми повністю перепрофілювали під надання послуг пацієнтів з коронавірусною інфекцією лише два заклади. Усі інші, навіть центральні районні лікарні, одночасно надають допомогу як ковідним пацієнтам з у відокремлених інфекційних відділеннях, так і продовжують надавати звичайну допомогу пацієнтам, які звертаються з території району.

– Яка зараз ковідна статистика на Кіровоградщині?

– Невтішна. Тому що, на сьогодні ми бачимо 210 випадків захворювання. Протягом останнього тижня – до 200 щодня. Це великий обсяг для нашої області – з розрахунку на чисельність населення, навантаження майже пікове. Ми щодня фіксуємо збільшення завантаження стаціонарів, які ми підготували для цих пацієнтів.

– Тобто на цей час ліжок вистачає?

– Вистачає. Але ми хочемо працювати швидше, ніж розповсюджується епідемія. Тому маємо підготувати 50 відсотків від загальної чисельності ліжок терапевтичного профілю. З цієї чисельності ми підготували вже 1110 ліжок, які забезпечені киснем, що дуже важливо для цих пацієнтів. Щойно ми перейдемо межу у 50 відсотків забезпечення ліжок з киснем, то знову розгорнемо додаткову чисельність, щоб мати запас ліжок, враховуючи те, що епідемічні процеси можуть йти не за арифметичною, а за геометричною прогресією. Отже, у межах нашої області ми бачимо хоч і поступове, але збільшення чисельності. І тут є особливості, оскільки концентрація захворюваності відбувається в обласному центрі. Є території, де відбуваються спалахи інфекції. Але в цілому область має достатньо низьку щільність населення. Тому є можливість уникнути стрімкого та масштабного розповсюдження хвороби і локалізувати цю ситуацію.

– А яка ситуація у Кропивницькому?

– Як і в усіх інших містах України, з великою чисельністю мешканців. Ми реєструємо більше випадків захворювання. Це пов’язано з нехтуванням карантинних вимог і правил про дотримання соціальної дистанції, носіння масок, уникнення спілкування з великою чисельністю людей і таке інше. Наразі перебуваємо у помаранчевій зоні, але до червоної залишився один крок – якщо ми будемо надалі реєструвати більше, ніж 200 випадків захворювання на день.

– Хто ж має контролювати виконання карантинних вимог і правил?

– Контроль здійснюється не медичною системою, бо санітарно-епідеміологічна служба лише моніторить цю ситуацію. Каральними функціями наділені органи національної поліції та Держспоживслужби. Саме вони можуть накладати адміністративні протоколи на тих, хто може потрапити у перелік, визначений органами самоврядування на власних комісіях. Обмеження, визначені на територіях, – це повноваження територіальної влади на місцях.

– Як нині проходить процес щеплення?

– У нас триває другий етап вакцинації. Його цільовою групою є маломобільні групи населення, особи, які доглядають за ними, працівники ЗНО, олімпійські та паралімпійські збірні, регіональний контингент військовослужбовців, національна та патрульна поліція, працівники державної міграційної служби, інтернати, будинки літніх людей (працівники і мешканці), ДСНС та Держприкордонслужба.

Станом на 17 квітня, ми витратили усю вакцину АстраЗенека, яка була у першому транші. Це 12100 доз. На жаль, вісім доз було втрачено на етапі розливу з технічних умов. Нині вже йдуть щеплення новою вакциною – КоронаВак китайського виробництва. Ми отримали 4880 доз. Вони призначені для цільової категорії. Це маломобільні групи населення. КоронаВак в одній ампулі має одну дозу. Тому нам зручно використовувати його для тих пацієнтів, котрі не в змозі відвідати поліклініку. Також днями ми почнемо отримаувати Пфайзер, загалом 1170 доз. У нього є своя особливість, пов’язана з логістикою холодового ланцюга. Він зберігається в умовах до мінус 70 градусів. Тому ми будемо отримувати його невеликими партіями щотижня і використовувати, щоб не було втрат.

– Скільки мобільних бригад з вакцинації нині діє в області?

– В області підготовлено 10 мобільних бригад і 40 стаціонарних пунктів щеплення. З цих десяти мобільних бригад дві працюють з КоронаВаком. Тут правило таке: окремі бригади навчаються під окремий вид вакцини, щоб не допустити програмної технологічної помилки.

– Чи фіксувалися скарги на побічні ефекти чи обтяження після вакцинації?

– Були. Але це специфічні прояви після імунізації. Вони розподіляються на серйозні та несерйозні випадки. Окрім цього є передбачувані наслідки, що мають місце під час вакцинації. Це підйом температури, загальна слабкість, відчуття нездужання, що передбачуване самим виробником. Все це пов’язано з тим, що організм набуває імунітет. Але ці прояви досить швидко, без ускладнень, зникають. У декількох сотень пацієнтів дійсно було підвищення температури, головний біль, біль у місці ін’єкції. З понад 12000 людей, які отримали щеплення в області, офіційно зареєстрована лише одна побічна дія – це підйом температури вище 39 градусів. Але пацієнт перебував удома і за допомогою жарознижуючих препаратів його стан було приведено у норму. Цей випадок був класифікований як несерйозний побічний прояв. Серйозних проявів у нас не було.

Інтерв’ю вів Роман ЛЮБАРСЬКИЙ