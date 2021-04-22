МІСЦЕВІ КОЛЕКТИВИ ПОНАД 50 ОСІБ МОЖУТЬ ЗАПИСАТИСЯ НА ВАКЦИНАЦІЮ ВІД КОРОНАВІРУСУ

Колективи, що мають у своєму штаті понад 50 осіб, охочих вакцинуватися, можуть стати в чергу на щеплення.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я Кіровоградської ОДА Олег Рибальченко.

«Для імунізації колективів керівництву слід скласти поіменні списки охочих щепитися. Таких людей має бути не менше пів сотні. Проте потрібно врахувати, що одна мобільна бригада може зробити близько 100 щеплень на день», – зауважив Олег Рибальченко.

Він додав, що імунізація відбуватиметься лише за наявності достатньої кількості вакцини та відповідно до дорожньої карти. Дата приїзду мобільних бригад залежатиме від графіка надходження вакцини.

Залишити заявку на виїзд мобільної бригади можна за номером контакт-центру 0 800 60 20 19.

Після отримання заявки керівнику колективу зателефонує регіональний координатор і повідомить інформацію з підготовки та проведення щеплень.

Якщо охочих вакцинуватися в колективі менше 50, МОЗ радить охочим стати в чергу індивідуально у додатку «Дія».