155 ВАКАНСІЙ ПРОПОНУЮТЬ РОБОТОДАВЦІ КІРОВОГРАДЩИНИ ОСОБАМ З ІНВАЛІДНІСТЮ

Станом на 19 квітня роботодавці Кіровоградщини зареєстрували у центрах зайнятості області 1556 вакансій. З них 155 призначені для працевлаштування осіб з інвалідністю.

Розподіл вакансій за районами виглядає наступним чином:

Бобринецький район – 1 вакансія;

Голованівський – 1 вакансія;

Добровеличківський – 5 вакансій;

Долинський – 9 вакансій;

Знам’янський – 2 вакансії;

Кропивницький – 64 вакансії;

Маловисківський – 22 вакансії;

Новоукраїнський – 11 вакансій.

Це вакансії за такими професіями (загалом, 51 професія):

бухгалтер, вагар, вихователь, водій автотранспортних засобів, вчитель закладу загальної середньої освіти, головний бухгалтер, головний державний соціальний інспектор, електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах, електрозварник ручного зварювання, електромеханік з ліфтів, електромонтер з експлуатації розподільних мереж, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування, електрослюсар (слюсар) черговий та з ремонту устаткування, завідувач трупи, інженер з охорони праці, інженер з якості, інженер-конструктор, інструктор з фізкультури, касир-операціоніст, комірник, контролер енергонагляду, лікар з гігієни праці, лікар-невропатолог, лікар-терапевт, лікар-хірург, менеджер (управитель), менеджер (управитель) з персоналу, менеджер (управитель) із збуту, муляр, налагоджувальник зварювального й газоплазморізального устаткування, охоронник, підсобний робітник, покоївка, практичний психолог, прибиральник виробничих приміщень, прибиральник службових приміщень, прибиральник територій, прибиральник у ливарних цехах, продавець непродовольчих товарів, продавець продовольчих товарів, продавець-консультант, режисер-постановник, робітник з благоустрою, робітник з комплексного обслуговування сільськогосподарського виробництва, робітник фермерського господарства, слюсар з ремонту устаткування теплових мереж, слюсар-ремонтник, слюсар-сантехнік, соціальний робітник, укладальник-пакувальник.

Розмір заробітної плати у зареєстрованих вакансіях: від 6000 до 12000 грн.

У 11 вакансіях за професіями інструктора з фізкультури, прибиральника виробничих приміщень, прибиральника територій та укладальника-пакувальника пропонується неповна зайнятість та заробітна плата від 2500 до 3493 грн.

Кіровоградський обласний центр зайнятості