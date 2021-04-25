Про Ротарійські проєкти – служіння людству і «Дякую, що ви це робите» – від тата шестирічної дитини.

Хто такий/така ротарієць/ротарійка? Це людина, яка знає, що справжнього щастя можна досягти, допомагаючи іншим. Саджає дерева, під якими навряд чи колись сидітиме. Вчить дітей, більшість з яких ніколи не знатиме. Будує будинки і в них не житиме. Повертає зір тим, кого ніколи не побачить. Вакцинує хлопчиків та дівчаток, з якими особисто ніколи не познайомиться. Їх же бо мільйони! Копає колодязі, з яких ніколи не питиме… Ротарійці роблять цей світ кращим, добрішим і безпечнішим.

Нові виклики і тисячі добрих справ

«Дамо дітям надію на життя», «Відкрий своє серце дітям», «Збережемо життя кожної жінки для її родини», «Посмішка України», «Захисти медика», «Ділюся дорогою», «Озеленення України» – це соціально важливі, масштабні проєкти, що втілюють ротарійці на теренах нашої країни. Як і багато-багато інших, пов’язаних майже з усіма сферами нашого життя: медициною, освітою, екологією…

– В Україні більшість, так званих глобальних грантів, тобто тих проєктів, фінанси на які виділяють Фундація Ротарі Інтернешнл та закордонні Ротарі Клуби – партнери, стосуються саме медицини , – розповідає Віра Сиряміна, Губернатор Дистрикту 2232 (в ротарійській структурі Дистрикт – це територія, в даному випадку Україна поєднана з Білоруссю). – Ротарі вже давно стоїть на сторожі охорони здоров’я людей в усьому світі. Свого часу саме ротарійці кинули серйозний виклик найнебезпечнішій хворобі людства – поліомієліту. У 1985 році було розпочато програму «Стоп Поліо», а в 1988 році створено Глобальну ініціативу боротьби з поліомієлітом. Саме завдяки ротарійцям за останні 20 років кількість випадків захворювань на планеті вдалося знизити на 99,99 відсотка і захистити понад 2,5 мільярда юних життів у 122 країнах світу від цієї паралізуючої хвороби. Втім, ротарійці на цьому не зупиняються. Нині ж перед нами постали нові виклики, й ми долучилися до багатьох ініціатив та проєктів, спрямованих на боротьбу з COVID-19 в усьому світі, й Україна – не виняток. У нас майже кожен з 62-х Ротарі Клубів у Дистрикті 2232 посильно допомагають лікарням, медичним працівникам, хворим як власними зусиллями, так і залучаючи грантові кошти.

Нагадаємо, Ротарі – всесвітня мережа громадських організацій, яка об’єднує понад 1,2 млн лідерів бізнесу та представників професійної еліти задля допомоги співгромадянам. Це 116 років Служіння людству! В Україні ж ротарійському руху вже більше, ніж 90 років. А це тисячі і тисячі добрих справ.

– Сім основних сфер уваги Ротарі: підтримка миру та запобігання конфліктам, профілактика й лікування захворювань, питання забезпечення водою, санітарії та гігієни, здоров’я матері й дитини, базова освіта та грамотність, сприяння економічному й суспільному розвитку громад і новий напрям – захист навколишнього середовища, – зазначає Віра Сиряміна. – Тобто це категорії сервісної діяльності, що підтримуються глобальними грантами від Фундації Ротарі.

– Щороку Фундація Ротарі витрачає сотні мільйонів доларів на Програму «Стоп Поліо» (туди йде левова частка) та на інші глобальні гранти і проєкти, що реалізують ротарійці в межах конкретних Дистриктів, тобто територій, – пояснює Ольга Новицька, Голова підкомітету Грантів Комітету Фундації Ротарі Дистрикту 2232, Паст-Президентка Ротарі Клубу «Рівне». – В Україні на сьогодні майже 20 Ротарі Клубів задіяні в проєктах, які мають дофінансування зі світового ротарійського фонду (Фундація Ротарі). Кожен такий проєкт на десятки тисяч доларів. І всі вони вкрай важливі та значимі для наших співгромадян….

Зусилля заради найважливішого – здоров’я і життя

Як розказала Ольга Палійчук, Голова Комітету Ротарійського Служіння місцевим громадам Дистрикту 2232, Паст-Президентка Ротарі Клубу «Черкаси» 2018-2019рр., зовсім недавно їхній Клуб у рамках глобального гранту Ротарі Інтернешнл (RotaryInternational) «Дамо дітям надію на життя» передав для потреб Обласного центру дитячої онкології та гематології в Черкаський обласний онкологічний диспансер першу і більшу частину медичного обладнання (шприцові та волюметичні інфузомати і станції для проведення високодозової хіміотерапії) та витратні матеріали. Цей проект ротарійці з Черкас реалізовують за фінансової підтримки Фундації Ротарі, а також українських Ротарі Клубів «Львів Інтернешнл», «Львів-Княжий», «Харків-Надія», «Черкаси-Центр» та з декількох Дистриктів Сполучених Штатів Америки, Ротарі Клубів Туреччини та Польщі. Загальна сума цього грантового проєкту – 55 тисяч доларів США. Усі ці спільні зусилля стали реальністю також завдяки меценатській підтримці від Голови ГО «Ротарі-клуб Черкаси» Андраніка Казаряна та злагодженої координації спільних дій всіх учасників з багатьох країн і навіть континентів. Три роки невтомної роботи ротарійців, кілометри переписки, тисячі годин перемовин – і ось вона щаслива мить передачі такого потрібного для лікування дітей медичного обладнання!

– Через світову пандемію фінальний етап реалізації зазначеного проєкту відкладено майже на рік, затримується поставка другої частини обладнання, якого також першочергово потребують реанімаційні відділення ковідних лікарень, – каже Ольга Палійчук, – та попри все ми й далі підтримуватимемо маленьких пацієнтів дитячого онкоцентру, як і багато років до цього.

Упродовж нинішнього року Ротарі Клуб «Черкаси», окрім «Дамо дітям надію на життя», має на меті реалізувати ще кілька глобальних грантів, зокрема, проєкт «Відкрий своє серце дітям» – завдяки благодійній допомозі українських та американських ротарійців Черкаський навчально-реабілітаційний центр «Країна добра» зможе обладнати унікальні реабілітаційні та навчальні кімнати для навчання дітей з вадами слуху, розладами аутичного спектру, ДЦП та синдромом Дауна і впроваджувати в життя для учнів та їхніх батьків сучасні принципи інклюзивної освіти.

– У межах цього грантового проєкту буде реалізовано кілька напрямків, – розповідає Ольга Палійчук. – Запрацюють для учнів школи світла та темна кімната психологічного розвантаження, тактильні басейни, буде встановлено сенсорне та світлодіодне обладнання, устаткування для ЛФК, консультативна кімната й навчальний центр з інклюзивної освіти, в яких можна буде ділитися досвідом з учителями, батьками, зокрема і онлайн з усієї України та з закордону. Усього в рамках проєкту глобального гранту «Відкрий своє серце дітям» Ротарі Клуб «Черкаси» у співпраці з іноземним партнером – американським Ротарі Клубом SpringfieldSunrise з Міссурі та за підтримки Фундації Ротарі Інтернешнл планує закупити обладнання на суму 36 тисяч доларів США.

Ще один важливий проект Ротарі Клубу «Черкаси», який має загальнонаціональне значення – «Збережемо життя кожної жінки для її родини». Він націлений на профілактику раку шийки матки жінок із груп ризику (ВІЛ-інфіковані, жінки маломобільні та в інвалідних візочках, вимушено переміщені особи з Криму та Сходу України). Цей проєкт забезпечить тестування на високоонкогенні типи вірусу папіломи людини (ВПЛ), які викликають злоякісні новоутворення шийки матки, методом самозабору (квін-тіп), обстеження методом рідинної цитології, вакцинацію від ВПЛ, інформаційну кампанію для жінок України з залученням спікерів-волонтерів від медичної професійної спільноти (основна співпрацююча організація – Українська Асоціація кольпоскопії та цервікальної патології). Бюджет – 108 тисяч доларів США. Іноземний партнер – Ротарі Клуби з декількох Дистриктів США (головний іноземний партнер – Ротарі Клуб Richmond з Техасу), проєкт буде реалізований за підтримки Міждержавного Ротарійського Комітету (ICC) Україна-США в рамках програми «Серця Європи» разом з Фундацією Ротарі Інтернешнл та USAID.

Також на початку квітня завдяки співпраці Ротарі Клубу «Київ» з партнерами з німецького Дистрикту відповідно до Глобального гранту на суму 59 тисяч доларів США в дитячому відділенні Інституту нейрохірургії імені академіка А. П. Ромоданова з’явилися 12 дороговартісних шприцевих насосів (сума чималенька – 212975 грн). Шприцеві насоси дозовано та, відповідно до стану дитини, подають маленьким пацієнтам ліки під час та після операції. Інколи одній дитинці потрібно до 7 таких апаратів одночасно.

– Коли нас зі Стелою, ротарійкою з німецького Дистрикту, повели екскурсією, щоб трохи показати Інститут, в метрі від нас провезли немовля після операції, йому місяців зо три…. Серце від такої картини застукотіло десь у голові… І ти чітко розумієш, що наш грант, уся ота біганина і злагоджена робота всієї команди була недаремною, а заради життя цих тяжкохворих дітей. Тільки за перший квартал 2021 року, як розказав завідуючий, в Інституті, у дитячому відділенні нейрохірурги провели 56 складних операцій… – написала на своїй сторінці у фейсбуці Ольга Петрова, Паст-Президентка Ротарі Клубу «Київ» 2019-2020 рр.

Минулого року ротарійці з Клубу «Київ» у рамках проєкту «Дихай», який реалізовували спільно з німецькими партнерами, придбали 3 апарати штучної вентиляції легень (ШВЛ), загальною вартістю 60 тисяч доларів США, для відділення інтенсивної дитячої терапії інституту нейрохірургії імені академіка А.П. Ромоданова НАМНУ. Розказали щемливу історію: коли розпаковували апарати, в приймальні сидів тато, чию шестирічну дитину за 20 хвилин до цього відвезли в операційну, довго дивився, вслухався в розмови, а потім тихенько підійшов до ротарійців і сказав: «Дякую, що ви це робите».

У місті Рівне на базі консультативної поліклініки КП «РОДЛ» РОР відбулася передача сучасного аудіометричного обладнання представниками Ротарі Клубу «Рівне» в рамках проєкту «Якісна діагностика вад слуху дітей Рівненської області». Сурдологічний кабінет консультативної поліклініки отримав аудіометр – тимпанометр АА222 виробництва Данії, який поєднує в собі можливості клінічного аналізатора середнього вуха та повноцінного діагностичного аудіометра. Це допоможе вчасно встановлювати діагнози діткам з вадами слуху та мовлення. Цей проєктРотарі Клуб «Рівне» реалізовує разом з партнерами – РК Канади та Великобританії.

Підтримка медичних закладів нашої країни ротарійцями просто колосальна. Багато своїми силами, а також за допомогою Ротарі Клубів- партнерів, зокрема з закордону.

У Вінниці, наприклад, сателітний Ротарі Клуб «Київ-Столиця-Вінниця-Поступ» допомагає Вінницькому обласному дитячому центру психічного здоров’я.

Ротарі Клуб «Київ-Софія» зініціював, організував збір коштів та передав аналізатор (прилад для оцінювання аналізів) до Центру дитячої нейрохірургії, де приймають дітей від народження до 17 років з усієї України. Аналізатор вартістю 200 тисяч гривень. До збору коштів долучилися українські Ротарі Клуби та окремі ротарійці.

Унікальний проєкт має й Ротарі Клуб Харків Малтінешнл – ротарієць Олександр Стасюк винайшов автоматичний елеватор для людей з інвалідністю.

І це лише кілька прикладів. Насправді ротарійці проводять масштабну роботу. В усіх напрямах.

А скільки всього зроблено для лікарень в боротьбі з ковідом?! Одні з найактивніших у цьому Ротарі Клуби «Львів Інтернешнл», «Миколаїв» та багато інших.

У рамках Дистриктногопроєкту та реалізації екстреного глобального гранту за програмою Ротарі Фундації на боротьбу з COVID-19 з початку пандемії 48 лікарень України отримали ротарійську допомогу – антисептики та захисні щитки для обличчя, щоб захистити медичний персонал, який наражається на найбільшу небезпеку від інфікування коронавірусною інфекцією.

Створено робочу групу, яка працює разом з керівництвом Міжнародного товариства Лікарів Ротарійців (IFDR – InternationalFellowshipofRotarianDoctors) над відкриттям в нашій країні української секції та в подальшому реалізації проєкту глобального гранту «MedicalDoctorsImproveUkraine», який орієнтований на організацію після закінчення карантинних обмежень професійних медичних обмінів для лікарів загальної практики та сімейної медицини, ургентних хірургічних служб та лікарів-онкологів.

Безкоштовні операції і цінний обмінний досвід Україна-Бразилія

Микола Стеблянко, Асистент PR-Координатора Ротарійської Зони 19, Паст-Губернатор Дистрикту 2232 в 2019-2020 рр., поділився історією, як ротарійське знайомство в фейсбуці призвело до реалізації довгострокового міжнародного проєкту та отримання вже трьох глобальних грантів від Фундації Ротарі:

– Знайомство з бразильським рота рійцем Сауло Боргесом почалося у 2013 році з його повідомлення на фейсбук-сторінці Ротарі Клубу «Сімферополь» (ще до анексії Криму). Сауло, готуючись до нової ротарійської посади в своєму Дистрикті, звернувся до нас з пропозицією. Він зацікавився інформацією в інтернеті про те, як наш Клуб допомагає обласній дитячій лікарні, і запропонував професійний обмін медичними фахівцями України і Бразилії за новою ротарійською програмою. Задля розвитку навичок і удосконалення практики лікарів у напрямку щелепно-лицевої хірургії.

І далі, як-то кажуть, закрутилося. Два бразильських Дистрикти готові були фінансувати обмін. За сприяння Фундації Ротарі загальна сума проєкту становила 54 тисячі доларів США. Крім того, проєкт отримав статус першого глобального гранту не тільки в Україні і Бразилії, але й у всій Латинській Америці.

– Спочатку до України приїхали бразильські хірурги, які консультували вітчизняних лікарів під час операцій в дитячій лікарні, провели безкоштовні семінари для медичних фахівців, подарували спеціалізоване діагностичне обладнання, – відзначає Микола Стеблянко. – Для вивчення бразильського досвіду через пару місяців туди вже вилетіла українська команда, яка вивчала тамтешні технології і переймала передовий досвід.

Другий глобальний грант проєкту «Посмішка України» вже становив 79 тисяч доларів США. Зокрема бразильські фахівці спільно з українськими хірургами в Україні виконали унікальну операцію зі встановлення дівчинці титанового протезу всієї нижньої щелепи. Така операція була першою виконана в Україні і в усьому світі для дівчини в такому віці саме в рамках ротарійського грантового проєкту. Загалом же під час програми професійних обмінів зроблено 9 стоматологічних та 5 пластичних операцій.

Натхненні успішними здобутками перших двох проектів, ротарійці Бразилії та України продовжили співпрацю, так стартував проєкт в рамках третього глобального гранту, який націлений покращити лікування пацієнтів з діагнозом «вовча паща» та іншими щелепно-лицевими деформаціями. Учасники – лікарі-хірурги, дантисти, ортодонти, логопеди та психологи. Щороку безкоштовні медичні послуги заплановано надавати 100-499 дітям у віці до 5 років, а навчання в рамках професійних обмінів між Україною та Бразилією проходитимуть 20-49 фахівців щороку.

Сучасний тренд – садити дерева

Варто також відзначити, що активні ротарійці й у інших напрямах діяльності. Багато Ротарі Клубів України беруть участь в рамках канадського проекту Firefighter Aid Ukraine в підтримці та розвитку пожежних команд місцевих громад та державної служби надзвичайних ситуацій України (ДСНСУ).

Суспільно важливий всеукраїнський проєкт «Ділюся дорогою» стартував під час Міжнародного тижня студентських Ротаракт Клубів з березня 2021 року. Його ініціаторка ротарійка зі Львова Олена Мороз (Ротарі Клуб «Україна-Єдність»), аматорка-айронмен, яка постійно проводить тренування з шосейного велоспорту на теренах нашої країни та розуміє усі ризики під час дорожньо-транспортних аварій для велосипедистів на дорогах. Чимало Ротарі Клубів долучилися до цієї акції. Адже це – питання культури на дорогах України, важлива соціальна ініціатива, яка допоможе максимально проінформувати громадськість про правила безпеки на дорозі для велосипедистів, а також для всіх учасників дорожнього руху.

Чимало ротарійських проєктів пов’язані із захистом навколишнього середовища, проведенням екологічних акцій (як то WorldPlasticFreeWaterProgram, яка допомагає збереженню чистоти водойм та берегів річок, анонсована Міжнародним Товариством Яхтсменів Ротарійців International Yachting Fellowshipof Rotarians та підтримується багатьма членами цієї співдружності в різних містах нашої країни). Ротарі Клуби України долучилися також до міжнародного проєкту «Озеленення Планети» (куратор від Дистрикту 2232 Борис Боднар, Чартерний Президент Ротарі Клубу «Україна-Єдність», Голова Комітету з питань навколишнього середовища Дистрикту 2232), який вже цього року був проведений в 100 країнах світу. В багатьох містах завдяки ротарійцям з’явилися нові сквери, алеї сакур… Як відзначила Віра Сиряміна, Губенатор Ротарійського Дистрикту 2232 нині модно бігати, займатися спортом і… саджати дерева.

З ідеї «Давайте посадимо дерево» почався Сад Ротарі в самісінькому центрі Києва! Христина Фамова, членкиня Ротарі Клубу «Київ-Столиця», згадала про занедбаний сквер біля історичного центру Києва та Хрещатика, на вулиці Прорізній, що тільки оговтувався від спроби якихось рестораторів вкотре там встановити так звану наливайку.

До проєкту «Сад Ротарі» долучилися інші українські Ротарі Клуби і навіть лондонський. Тепер там радують око та жителів столиці сучасно облаштовані доріжки, висаджені кущі й дерева, встановлені ротарійські лавки – подарунок ротарійців та Ротарі Клубів інших міст України жителям Києва.

– Плануємо провести конкурс на розробку сучасного арт-об’єкта – ротарійського Дерева дружби і добра, яке буде символізувати любов, милосердя, підтримку, служіння і яке буде встановлено в ротарійському сквері, – каже Христина Фамова.

Люди дії

Хто ці невтомні і добрі люди, які саджають дерева, піклуються про інших, допомагають дітям, підтримують медиків?

– Вдень – операції, лекції, наукова робота, потім допізна приймаю пацієнтів, а вночі сідаю за підготову та планування етапів реалізації ротарійських грантових проєктів разом з нашими американськими друзями-ротарійцями, адже там якраз розпал активного робочого дня через різницю в часі, – ділиться Ольга Палійчук (член Міждержавного Комітету Україна-США). Вона кандидат медичних наук за спеціальністю онкологія, лікар гінеколог-онколог обласного центру онкогінекології та здоров’я жінки в КНП «Черкаський обласний онкологічний диспансер» ЧОР.

А Ольга Новицька – доцент кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Національного університету водного господарства та природокористування. Ольга Петрова – засновниця та директорка ПП «Столична нерухомість». Микола Стеблянко – видавець. Христина Фамова – адвокатеса. Віра Сиряміна – фахівчиня зі страхування.

І ще понад тисячу людей в Україні та більше мільйона в усьому світі, які обрали ротарійський принцип «Служіння понад власне Я/ServiceAboveSelf»… Успішні, відомі, різних професій – юристи, журналісти, фінансисти, керівники великих підприємств та власники бізнесу, спортсмени, художники та письменники… Люди дії, які роблять наш світ кращим.

Леся ДЖАДАН, Лариса ГАЛЕТА