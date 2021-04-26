КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 КВІТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 203 мешканці захворіли, 10 одужали, 5 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 квітня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 500 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

66 у м. Кропивницькому;

4 у м. Олександрія;

15 у м. Знам’янка;

33 у м. Світловодськ;

4 у Вільшанському районі;

2 у Гайворонському районі;

18 у Добровеличківському районі;

14 у Долинському районі;

2 у Знам’янському районі;

2 у Компаніївському районі;

9 у Кропивницькому районі;

16 у Маловисківському районі;

3 у Новоархангельському районі;

8 у Новомиргородському районі;

4 в Олександрійському районі;

3 у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу 10 жителів обласного центру.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 5 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 73 та 80 років й двох жінок 67 та 79 років з обласного центру, а також 73-річну жінку з м. Знам’янка.