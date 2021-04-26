КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 КВІТНЯ

«Ковідна» статистика області за останню добу: 203 мешканці захворіли, 10 одужали, 5 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 500 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
66 у м. Кропивницькому;
4 у м. Олександрія;
15 у м. Знам’янка;
33 у м. Світловодськ;
4 у Вільшанському районі;
2 у Гайворонському районі;
18 у Добровеличківському районі;
14 у Долинському районі;
2 у Знам’янському районі;
2 у Компаніївському районі;
9 у Кропивницькому районі;
16 у Маловисківському районі;
3 у Новоархангельському районі;
8 у Новомиргородському районі;
4 в Олександрійському районі;
3 у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу 10 жителів обласного центру.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 5 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 73 та 80 років й двох жінок 67 та 79 років з обласного центру, а також 73-річну жінку з м. Знам’янка.