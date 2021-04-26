МАЙЖЕ ЧОТИРНАДЦЯТЬ ТИСЯЧ ОСІБ ВАКЦИНУВАЛИСЯ ВІД COVID-19 НА КІРОВОГРАДЩИНІ

З початку кампанії імунізації отримали 13798 жителів Кіровоградщини станом на 26 квітня.

Про це під час апаратної наради повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

«Це насамперед медичні працівники. А також соціальні працівники, поліцейські, військові та люди літнього віку. Вакциною Oxford/AstraZeneca імунізували 12092 особи, CoronaVac/Sinovac BioNTech – 710, вакциною Pfizer-BioNTech 996 жителів області», – уточнив Олег Рибальченко.

Нагадаємо, 1170 доз вакцини Pfizer-BioNTech Кіровоградщина отримала 18 квітня.

Як повідомлялося раніше, на Кіровоградщині упродовж трьох днів – з 28 по 30 квітня вакцинуватимуть усіх охочих щепитися від коронавірусу віком 65+.