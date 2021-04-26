НА КІРОВОГРАДЩИНІ ЗАРЕЄСТРОВАНО 22 ВАКАНСІЇ ІЗ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ ВІД 15 ДО 25 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 26 квітня 2021 року становить 1485 одиницю.

Середній розмір запропонованої заробітної плати у вакансіях становить 8014 гривень.

До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

  1. Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
  2. головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  3. машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  4. лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  5. машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  6. водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  7. лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  8. лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  9. головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  10. інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  11. лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район);
  12. машиніст перевантажувачів – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район);
  13. машиніст підіймача – 15 000 грн (2 вакансії; Кропивницький район);
  14. менеджер (управитель) з постачання – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  15. менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  16. монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – 15 000 грн (2 вакансії; Світловодський район);
  17. начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район);
  18. обвалювальник м’яса – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район);
  19. тракторист – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

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