КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби:178 захворіли, 78 одужали, 11 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 квітня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 574 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 41. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 171 ІФА-тестування та 323 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

80 у м. Кропивницькому;

28 у м. Олександрія;

9 у м. Знам’янка;

1 у Благовіщенському районі;

1 у Бобринецькому районі;

3 у Вільшанському районі;

3 у Голованівському районі;

4 у Долинському районі;

4 у Знам’янському районі;

2 у Компаніївському районі;

7 у Кропивницькому районі;

9 у Маловисківському районі;

1 у Новгородківському районі;

10 у Новоукраїнському районі;

5 в Олександрівському районі;

1 в Олександрійському районі;

3 в Онуфріївському районі;

7 в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 32 жителів обласного центру, 15 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, м. Світловодськ та Новомиргородського району, 2 з Гайворонського району, 7 з Компаніївського району та стільки ж з Маловисківського району, а також по 6 жителів з Новгородківського та Олександрійського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 11 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про трьох жінок 53, 84 та 86 років й чотирьох чоловіків 67, 75, 76 та 83 роки з обласного центру, 66-річного чоловіка з Кропивницького району, 72-річну жінку з Долинського району, 76-річну жінку з Маловисківського району, а також 70-річного чоловіка з Новоархангельського району.