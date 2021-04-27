КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 27 КВІТНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини останньої доби:178 захворіли, 78 одужали, 11 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 27 квітня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 574 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 41. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 171 ІФА-тестування та 323 дослідження на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
80 у м. Кропивницькому;
28 у м. Олександрія;
9 у м. Знам’янка;
1 у Благовіщенському районі;
1 у Бобринецькому районі;
3 у Вільшанському районі;
3 у Голованівському районі;
4 у Долинському районі;
4 у Знам’янському районі;
2 у Компаніївському районі;
7 у Кропивницькому районі;
9 у Маловисківському районі;
1 у Новгородківському районі;
10 у Новоукраїнському районі;
5 в Олександрівському районі;
1 в Олександрійському районі;
3 в Онуфріївському районі;
7 в Устинівському районі.
Одужали від коронавірусу: 32 жителів обласного центру, 15 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, м. Світловодськ та Новомиргородського району, 2 з Гайворонського району, 7 з Компаніївського району та стільки ж з Маловисківського району, а також по 6 жителів з Новгородківського та Олександрійського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 11 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про трьох жінок 53, 84 та 86 років й чотирьох чоловіків 67, 75, 76 та 83 роки з обласного центру, 66-річного чоловіка з Кропивницького району, 72-річну жінку з Долинського району, 76-річну жінку з Маловисківського району, а також 70-річного чоловіка з Новоархангельського району.