КІРОВОГРАДЩИНА ОТРИМАЛА ДРУГУ ПАРТІЮ ВАКЦИНИ PFIZER-BIONTECH

Другу партію вакцини Pfizer-Biontech -–1170 доз – отримала Кіровоградщина.

Про це повідомила очільниця відділу охорони материнства, дитинства та імунопрофілактики департаменту охорони здоров’я ОДА Антоніна Кодрул.

«Ми продовжуємо вакцинувати підопічних і працівників інтернатів для людей літнього віку, будинків для інвалідів, а також працівників Державної служби з надзвичайних ситуацій області», – зазначила Антоніна Кодрул.

За її словами, вакциною Pfizer-Biontech щеплення отримали 1080 жителів регіону.

Нагадаємо, першу партію Pfizer-Biontech Кіровоградщина отримала 18 квітня.

Розробниками вакцини Pfizer-Biontech є німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармакологічний концерн Pfizer.

Випускається вакцина під торговельною маркою Comirnaty.