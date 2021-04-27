НОВА ПАРТІЯ ВАКЦИНИ ASTRAZENECA ПРИБУЛА НА КІРОВОГРАДЩИНУ

Кіровоградщина отримала 8 тисяч 400 доз вакцини AstraZeneca-SKBio виробництва Південної Кореї.

Препарат доставили пізно ввечері 26 квітня. Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

«Цю партію вакцин використають для ревакцинації AstraZeneca відповідно до визначеного інтервалу між першим і другим щепленням, а також для вакцинації людей віком 65+», – пояснив Олег Рибальченко.

Директор департаменту додав, що всю вакцину розподілять серед 121 пункту щеплення в регіоні.