КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика регіону за останню добу: 42 мешканці захворіли, 122 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 176 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

22 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

2 у м. Знам’янка;

2 у Благовіщенському районі;

5 у Бобринецькому районі;

4 у Добровеличківському районі;

1 у м. Знам’янському районі;

1 у Кропивницькому районі;

2 у Новоукраїнському районі;

1 в Олександрійському районі;

1 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 73 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 2 з м. Знам’янка, 9 з Гайворонського району, 8 з Долинського району, 7 з Маловисківського району, 5 з Благовіщенського району, 4 з Устинівського району, по 1 з Добровеличківського, Знам’янського, Кропивницького, Петрівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальних випадки від COVID-19. Йдеться про трьох жінок 79, 71, 66 років з обласного центру та 54-річного чоловіка з Гайворонського району.