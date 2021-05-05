КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 5 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика регіону за останню добу: 42 мешканці захворіли, 122 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 5 травня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 176 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
22 у м. Кропивницькому;
1 у м. Олександрія;
2 у м. Знам’янка;
2 у Благовіщенському районі;
5 у Бобринецькому районі;
4 у Добровеличківському районі;
1 у м. Знам’янському районі;
1 у Кропивницькому районі;
2 у Новоукраїнському районі;
1 в Олександрійському районі;
1 у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 73 жителів обласного центру, 10 з м. Олександрія, 2 з м. Знам’янка, 9 з Гайворонського району, 8 з Долинського району, 7 з Маловисківського району, 5 з Благовіщенського району, 4 з Устинівського району, по 1 з Добровеличківського, Знам’янського, Кропивницького, Петрівського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальних випадки від COVID-19. Йдеться про трьох жінок 79, 71, 66 років з обласного центру та 54-річного чоловіка з Гайворонського району.