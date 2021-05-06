КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 6 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 42 мешканці захворіли, 91 людина одужала, 10 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 6 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 445 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 25. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 357 ІФА-тестувань та 478 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

20 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

6 у м. Знам’янка;

1 у Бобринецькому районі;

2 у Вільшанському районі;

2 у Голованівському районі;

4 у Долинському районі;

3 у Знам’янському районі;

1 у Компаніївському;

1 у Маловисківському;

1 у Новоархангельському районі.

Одужали від коронавірусу: 31 жителів обласного центру, 3 з м. Олександрія, 19 з м. Знам’янка, 1 з м. Світловодськ, 13 зі Знам’янського району, 14 з Маловисківського району, 4 з Олександрійського району, по 2 з Долинського та Новоукраїнського районів та по 1 з Кропивницького та Онуфріївського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 10 летальних випадків COVID-19. Йдеться про двох жінок віком 91 та 88 років з обласного центру, 68-річну жінку з м. Світловодськ, 57-річну жінку та 74-річного чоловіка з Олександрійського району, жінок 70 та 72 років з Новомиргородського району, 79-річну жінку з Маловисківського району, 56-річну жінку з Новоукраїнського району та 77- річного чоловіка з Вільшанського району.