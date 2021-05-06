НАВЧАЛЬНИЙ РІК У ШКОЛАХ КІРОВОГРАДЩИНИ ЗАВЕРШИТЬСЯ ДО 1 ЛИПНЯ

Навчальний рік 2020/2021 у закладах загальної середньої освіти Кіровоградщини має завершитися не пізніше 1 липня.

Про це повідомила директорка департаменту освіти ОДА Ельза Лещенко.

«Освітній процес у закладах закінчується не пізніше 1 липня. Його тривалість та форми організації визначатимуть педагогічні ради закладів освіти, які мають врахувати обсяг навантаження, програми, вікові, психологічні та фізичні особливості учнів», – зазначила посадовиця.

Ельза Лещенко додала, що цьогоріч школярі звільняються від проходження державної підсумкової атестації. При цьому можуть скласти ДПА за власним бажанням.

«Пройти ДПА не у формі зовнішнього незалежного оцінювання у закладах за бажанням можуть учні, які здобувають освіту за вечірньою, заочною та сімейною формами навчання, перебувають в установах виконання покарань і слідчих ізоляторах, школярі, які проживають на тимчасово окупованій території України та в зоні проведення АТО. Крім цього, ДПА в школах можуть пройти учні, які через поважні причини не брали участі в основній та додаткових сесіях ЗНО, а також школярі, які завершили заклади середньої освіти за кордоном», – зауважила директорка департаменту.

Нагадаємо, на Кіровоградщині у пробному ЗНО взяли участь майже 3 тисячі абітурієнтів.