КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 7 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 67 мешканців захворіли, 135 людей одужало, 5 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 7 травня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 971 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 21. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 247 ІФА-тестувань та 641 дослідження на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

47 у м. Кропивницькому;

3 у Гайворонському районі;

1 у Компаніївському районі;

2 у Кропивницькому районі;

9 у Маловисківському районі;

1 у Новгородківському районі;

4 в Онуфріївському районі.

‼️Одужали від коронавірусу: 62 жителя обласного центру, 11 з м. Олександрія, 6 з м. Знам’янка, 10 з Вільшанського району, 2 з Гайворонського району, 2 з Добровеличківського району, 18 з Маловисківського району, 1 з Новоархангельскьеого району, 11 з Новоукраїнського району та 12 з Олександрівського району.

‼️Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 5 летальних випадків COVID-19. Йдеться про 60-річну жінку та 69-річного чоловіка з м. Знам’янка, 81-річну жінку з Новоукраїнського району, 76-річного чоловіка з Маловисківського району та 69-річного чоловіка з Новгородківського району.