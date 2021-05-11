КОМУ НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПРОПОНУЮТЬ ЗАРОБІТНУ ПЛАТУ ВІД 15 ДО 25 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ?

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 11 травня 2021 року становить 1478 одиницю.

До посад, у яких роботодавці Кіровоградщини зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії; Світловодський район); головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); машиніст екскаватора – 18 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія; Кропивницький район); машиніст автогрейдера – 17 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-хірург – 16 000 грн (1 вакансія; Устинівський район); водій навантажувача – 16 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-хірург – 15 825 грн (1 вакансія; Кропивницький район); головний інженер – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район); інженер-конструктор – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); лікар-анестезіолог – 15 000 грн (1 вакансія; Устинівський район); машиніст перевантажувачів – 15 000 грн (1 вакансія; Світловодський район); машиніст автогрейдера – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); машиніст екскаватора – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); менеджер (управитель) з постачання – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район); менеджер (управитель) із збуту – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); монтажник з монтажу сталевих та залізобетонних конструкцій – 15 000 грн (2 вакансії; Світловодський район); начальник планово-економічного відділу – 15 000 грн (1 вакансія; Олександрійський район); обвалювальник м’яса – 15 000 грн (2 вакансії; Кропивницький район); тракторист – 15 000 грн (1 вакансія; Кропивницький район).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості