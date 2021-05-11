КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 11 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 67 мешканців захворіли, 349 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 11 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 285 ПЛР-тестувань. В обласній лікарні ПЛР-тестування не проводилися.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

39 у м. Кропивницькому;

6 у м. Олександрія;

2 у м. Знам’янка;

1 у Бобринецькому районі;

1 у Добровеличківському районі;

2 у Знам’янському районі;

3 у Маловисківському районі;

8 у Новоукраїнському районі;

4 в Олександрійському районі;

1 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 216 жителів обласного центру, 100 з м. Олександрія, 17 з Кропивницького району, 15 з Новомиргородського району та 1 з Новоукраїнського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки COVID-19. Йдеться про двох чоловіків 60 та 89 років з обласного центру та 79-річного чоловіка з Гайворонського району.