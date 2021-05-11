НАЖИВСЯ НА ДИТЯЧОМУ МАЙДАНЧИКУ – ПІДЕ ПІД СУД

Кіровоградською обласною прокуратурою затверджено та скеровано до суду обвинувальний акт стосовно директора одного із товариств з обмеженою відповідальністю, який виконував підрядні роботи з будівництва футбольного поля за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 191, ч.1 ст.366 КК України.

Як встановили слідчі, влітку 2019 року, на території одного із загальноосвітніх навчальних закладів обласного центру відбувалось будівництво дитячого футбольного майданчика. Директор фірми-підрядника у порушення вимог договору підряду в акти виконаних робіт умисно вніс неправдиві відомості щодо марки влаштованого штучного покриття футбольного поля, що не відповідало дійсності, чим спричинив матеріальної шкоди державі на суму понад 151 тис грн.

Наразі директору ТОВ інкримінується вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.191 (привласнення майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) та ч.1 ст.366 (службове підроблення) КК України.

Обвинувальний акт скеровано до Ленінського районного суду.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – УСР в Кіровоградській області ДСР НП України.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.