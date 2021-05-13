ВІДСЬОГОДНІ СТАРТУВАЛА ПОВТОРНА ІМУНІЗАЦІЯ ВІД КОРОНАВІРУСУ ВАКЦИНОЮ PFIZER

На Кіровоградщині стартувала повторна імунізація від коронавірусу вакциною Pfizer-Biontech сьогодні, 13 травня.

Про це повідомив директор департаменту охорони здоров’я ОДА Олег Рибальченко.

«Часовий інтервал щеплення препаратом Pfizer-Biontech – три тижні. Серед тих, хто отримає повторну імунізацію, – підопічні та працівники інтернатів для людей літнього віку, будинків для інвалідів, а також працівники Державної служби з надзвичайних ситуацій»,- зазначив директор департаменту.

Він додав, що ревакцинація препаратом CoronaVac/Sinovac BioNTech стартувала 12 травня, а вже з 20 травня розпочнеться повторна вакцинація препаратом Oxford/AstraZeneca.

Нагадаємо, розробниками вакцини Pfizer-Biontech є німецька біотехнологічна компанія BioNTech та американський фармакологічний концерн Pfizer. Другу партію вакцини у кількості 1170 доз область отримала наприкінці квітня.