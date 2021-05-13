КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 13 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу:117 мешканців захворіли, 220 людей одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 травня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 752 ПЛР-тестування, в обласній лікарні – 24. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 307 ІФА-тестувань та 808 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

71 у м. Кропивницькому;

2 у м. Олександрія;

2 у м. Знам’янка;

1 у Світловодському районі;

6 у Голованівському районі;

6 у Долинському районі;

2 у Компаніївському районі;

6 у Кропивницькому районі;

2 у Маловисківському районі;

14 у Новоархангельському районі;

1 у Новомиргородському районі;

2 в Онуфріївському районі;

1 у Світловодському районі;

1 в Устинівському районі.

Одужали від коронавірусу: 67 жителів обласного центру, 102 з м. Олександрія, 20 з м. Світловодськ, 8 зі Світловодського району, 7 з Вільшанського району, 6 з Благовіщенського району, 4 з Олександрійського району, по 2 з Маловисківського та Онуфріївського районів, 1 з Петрівського та Кропивницького районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 64-річну жінку та 68-річного чоловіка з м. Олександрія, двох чоловіків віком 64 та 73 років з Новоукраїнського району, 59-річну жінку з обласного центру та 82-річну жінку з Добровеличківського району.