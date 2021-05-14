ДУМКИ З ПРИВОДУ. КОЛИ СТРІЛЯЄШ, ЧЕКАЙ НА КУЛЮ У СВІЙ БІК

У мокшанській Казані колишній школяр зайшов у рідну школу та вбив одинадцятьох. Не здивований.

В країні, де перед цим мамки возили дітей у візочках, перероблених у «танки»; де з трьох років малечу вдягають у військову форму; по усіх каналах тільки й говорять про те, що «можем павтаріть» війну; де головними досягненнями є не якісь «Гугль» чи «Епл», а танчики «Армата» і ще якісь міжконтинентальні ракети, таке рано чи пізно мало статися.

Зворотній бік пропаганди. Коли головні досягнення «наддержави» – вбиті українці, «які напали на Донбас», грузини, які «захопили» свою Південну Осетію, Придністров’я, вбиті тисячі людей у Сирії, як може бути інакше?

Так, піонер і лідер у таких страшних справах – все ж таки Америка. Дійсно, в США це майже епідемія, навіть слово таке вигадали для цього – «скулшутінг». Перший випадок стався ще в 1927 році (44 учні!..). Найбільш гучна історія – це «Коломбайн», школа, де двоє учнів вбили 13 однокласників і наклали на себе руки. Але й у мирних і спокійних Канаді та Фінляндії були схожі випадки, де загинуло ще більше підлітків. А найгучніша трагедія було в Норвегії, де Брейвік вбив 77 малолітніх на острівному таборі для молоді.

У США кількість таких випадків та їх жертв можна екстраполювати на кількість населення – серед 330 мільйонів емігрантів зі всього світу не може бути без виродків. А ще феномен наслідувачів, «подражателей».

А у відморожених північних сусідів… Виявляється, сплеск насильства у школах у них стався після 2014 року. Коли завоювали Крим і почалася ота «русская вєсна». Після захоплення Криму, через чотири роки, у Керчі хлопчик вбив 21 школяра. А чому дивуватися, якщо навколо культ «зєльоних чєловєчков», а БТР на вулиці зустрінеш частіше, ніж автобус?

З 2014 року у Росії офіційно зареєстровано 15 випадків кривавого насильства у школах! Чому раніше це траплялося рідше? Хто як, але я бачу причинно-наслідковий зв’язок. «Чєловєчєк» з автоматом у Криму чи на Донбасі – герой їхнього часу. Загарбати чуже – чому ні? Вбивати тих, хто думає інакше – це нормально… Опосередковано, але такому майже вчать в російських школах. Маю свідчення знайомих з РФ. І не треба белькотіти про комп’ютерні ігри з вбивствами! Адже найзатятіші геймери світу – віртуальні «вбивці» живуть у Південній Кореї, де ніколи траплялося нічого подібного.

А в Україні, де, як відомо кожному казанському татарину, хлопчиків у трусиках розпинають, а потім на “вічному вогні” готують з них шашлики, без перестану зігуючи «хайль» і волаючи «Слава Україні! Смерть ворогам!», чомусь… жодного разу такого у школах не бувало. Дивно. Хунта же ж.

А в наших школах нема і не буде такого. Рівень не той.

Звісно, ми в жалобі разом з нормальними людьми Росії. І, сподіваємось, що такого більше не буде ні у Росії, ні у США. А за Україну ми спокійні. Не ті ми люди. Наші хлопці десь у Авдіївці будуть стріляти, але не по дітях.

Геннадій РИБЧЕНКОВ