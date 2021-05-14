КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добру: 127 мешканців захворіли, 134 одужали, 4 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 травня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 568 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 30. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 212 ІФА-тестувань та 475 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

42 у м. Кропивницькому;

10 у м. Олександрія;

1 у м. Знам’янка;

5 у Світловодську;

4 у Благовіщенському районі;

2 у Бобринецькому районі;

1 у Вільшанському районі;

13 у Гайворонському районі;

4 у Добровеличківському районі;

1 у Долинському районі;

3 у Компаніївському районі;

1 у Кропивницькому районі;

4 у Маловисківському районі;

3 у Новгородківському районі;

1 у Новоархангельському районі;

9 у Новомиргородському районі;

10 у Новоукраїнському районі;

2 в Олександрійському районі;

2 в Онуфріївському районі;

6 у Петрівському районі;

3 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 84 жителі обласного центру, 21 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, Долинського та Устинівського районів, 2 з Гайворонського району та стільки ж з Кропивницького та Маловисківського районів, 5 з Добровеличківського району, а також 12 жителів з Новоукраїнського району та 3 з Олександрійського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальних випадки від COVID-19. Йдеться про 76-річного чоловіка та двох жінок 60 та 76 років з обласного центру, а також 77-річного жителя Новоархангельського району.