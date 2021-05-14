КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 14 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добру: 127 мешканців захворіли, 134 одужали, 4 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 14 травня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 568 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні – 30. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 212 ІФА-тестувань та 475 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
42 у м. Кропивницькому;
10 у м. Олександрія;
1 у м. Знам’янка;
5 у Світловодську;
4 у Благовіщенському районі;
2 у Бобринецькому районі;
1 у Вільшанському районі;
13 у Гайворонському районі;
4 у Добровеличківському районі;
1 у Долинському районі;
3 у Компаніївському районі;
1 у Кропивницькому районі;
4 у Маловисківському районі;
3 у Новгородківському районі;
1 у Новоархангельському районі;
9 у Новомиргородському районі;
10 у Новоукраїнському районі;
2 в Олександрійському районі;
2 в Онуфріївському районі;
6 у Петрівському районі;
3 у Світловодському районі.
Одужали від коронавірусу: 84 жителі обласного центру, 21 з м. Олександрія, по 1 з м. Знам’янка, Долинського та Устинівського районів, 2 з Гайворонського району та стільки ж з Кропивницького та Маловисківського районів, 5 з Добровеличківського району, а також 12 жителів з Новоукраїнського району та 3 з Олександрійського району.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 4 летальних випадки від COVID-19. Йдеться про 76-річного чоловіка та двох жінок 60 та 76 років з обласного центру, а також 77-річного жителя Новоархангельського району.