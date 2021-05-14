МУЗЕЙНИКИ ОНЛАЙН І В РЕАЛІ

В умовах локдауну музейники усього світу змушені були перелаштуватися на принципово нові види роботи: онлайн-вернісажі, віртуальні виставки, екскурсії для обмеженої кількості відвідувачів тощо. Але наближається Міжнародний день музеїв, тому ми вирішили розпитати, чим нині живуть ці заклади, у директорки обласного краєзнавчого музею Ірини Смаглюк.

– Пані Ірино, як працює музей в умовах локдауну? Як вплинула на відвідуваність заборона масових заходів? Чи продовжується екскурсійно-просвітницька робота і яким чином?

– Так, відвідувачі до нас ходять, екскурсії ми також проводимо. Через заборону масових заходів ми можемо приймати лише до 20 осіб одночасно. Об’єм наших приміщень це дозволяє. Контингент екскурсантів дуже різноманітний. Хоча, на жаль, ми майже втратили організовані шкільні групи (учні та студенти нині переважно навчаються онлайн). Але діти приходять з батьками. Всі інші відвідувачі користуються нашими послугами, звісно, в рамках карантинних правил і обмежень.

Не забувають нас і туристи з інших міст. Наприклад, за останні два-три тижні в музеї побували групи з Миколаєва, Одеси, Херсону, Запоріжжя, Кривого Рогу. Взагалі музей користується популярністю, і з початком весни екскурсантів побільшало.

До речі, цього року ми оновили наш музейний сайт, який став більш сучасним і зручним для користувачів. Він розповідає про ті події, які відбулися чи будуть відбуватися найближчим часом.

– У якому стані фондове зібрання музею? Скільки речей та предметів нині на обліку?

– Ми маємо близько 69000 одиниць основного фонду і понад 20000 допоміжного. Нагальною залишається проблема розширення приміщення відділу фондів.

– Що нового з’явилося в експозиції музею за останній час?

– Хочу зазначити, що до кожного свята, до кожної події ми робимо пересувні виставки. Так напередодні 35-річчя Чорнобильських подій ми зробили відповідну виставку. А до Великодня в експозиції з’явився дивовижний відреставрований шедевр з наших фондів – плащаниця 1896 року. Колись вона використовувалася для пасхальних служб у храмі Покрова Пресвятої Богородиці, а потім була передана до музею. У куточку екзотичних тварин природничого вiддiлу теж поповнення – бiнтуронг, рiдкiсний житель Пiвденно-Схiдної Азiї. З 6 травня працює виставка “Наші земляки – визволителі Європи”, присвячена Дню пам’яті та примирення.

– А що цікавого відбудеться до Дня музеїв?

– Не знаю, чи буде цьогоріч проголошена ця акція, але ми плануємо відзначати цей день. Орієнтовно у п’ятницю 21 травня думаємо задіяти велику територію перед музеєм. Можливо буде і концертна програма, учасників якої ми оголосимо пізніше. Всередині музею відбудеться презентація нашого нового буклету та проходитиме виставка-продаж місцевого художника Дмитра Скорейка. Зараз дуже плідно працюємо онлайн, у нас є кілька сторінок у Фейсбуці, в Інстаграмі, на Ютубі, де викладаються усі новини та найсвіжіші записи.

– Які ще проєкти ви готуєтесь реалізувати у найближчій перспективі?

– У нас є кілька масштабних проєктів. Вже зараз почали підготовку до 30-річчя Незалежності України. До цього свята плануємо створити виставку з робочою назвою “30 років – 30 кроків”. Тобто випустимо 30 банерів, на котрих будуть висвітлені три найбільш значимі події з кожного року Незалежності, що відбувалися на теренах нашої області. Будемо просити департамент культури, щоб для неї визначили таке місце, де її зможе побачити найбільша кількість людей. А під час “Вересневих самоцвітів” розгорнемо її на Хуторі Надія.

Також плануємо реекспозицію частину зали, яка розповідає про становлення Незалежності від 1991 року до сьогодення. Доповнимо її експонатами і матеріалами за останні п’ять років.

Знаменно, що предмети з колекції Володимира Винниченка поїдуть у Київ, де Реставраційний центр збирається презентувати великомасштабну виставку меморій визначних українців.

– Як ви співпрацюєте по темі майбутнього культурно-меморіального комплексу “Чорний Ворон”?

– На сьогодні ситуація така: рішенням сесії обласної ради 25 вересня 2020 року було створено філію “Чорний Ворон”. З цього приводу було дуже багато заяв з боку тодішніх представників і керманичів влади. Нині триває оформлення земельних ділянок для повноцінної роботи цієї філії. Документ, підготовлений інститутом землеустрою, поданий на реєстрацію. Проблема у тому, що друга земельна ділянка межує з ділянкою лісового

Фонду, і це створює певні складнощі. Коли відбудеться дооформлення цієї ділянки, буде проведено тендер на виготовлення проєктно-кошторисної документації. На неї виділено цього року 500000 гривень. Попередньо нами визначено, що там має бути каплиця, меморіал, присвячений Чорному Ворону, і криниця, яку ще слід відреставрувати. Але затвердженого макету наразі не існує. Є певні побажання громадськості, ми їх також врахуємо. Коли з’явиться проєктант, прив’язка до місцевості стане більш зрозумілою і конкретною.

Інтерв’ю вів Роман ЛЮБАРСЬКИЙ