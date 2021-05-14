НА ВИМАГАННІ НЕПРАВОМІРНОЇ ВИГОДИ ЗАТРИМАНО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВУ (ФОТО)

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури на корупційному злочині викрито одного із сільських голів Кропивницького району.

За даними слідства, голова за попередньою змовою з начальником відділу земельних відносин цієї сільської ради вимагали від підприємця неправомірну вигоду у сумі 5000 доларів США за надання у користування земельної ділянки, розташованої на території вказаної сільської ради.

Після отримання частини неправомірної вигоди у розмірі 2500 доларів США вказані особи затримані в порядку ст. 208 КПК України.

Наразі вирішується питання повідомлення про підозру за ч.3 ст.368 КК України та обрання запобіжного заходу.

Тривають першочергові слідчі дії.

Досудове розслідування кримінального провадження здійснюють слідчі СУ ГУНП в Кіровоградській області, оперативний супровід – Управління Служби Безпеки України в Кіровоградській області.

Нагадаємо, відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.