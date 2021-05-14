НА КІРОВОГРАДЩИНІ ВИВЧАТИМУТЬ ІМУНІТЕТ ДО КОРОНАВІРУСУ

Кіровоградська область стане одним із регіонів, де проходитиме сероепідеміологічне дослідження поширення антитіл до коронавірусу.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 13 травня.

«Обласний лабораторний центр долучиться до проведення сероепідеміологічного моніторингу серед населення Кіровоградської області. Це спільний проект «Українського інституту соціальних досліджень імені Олександра Яременка» та Центру громадського здоров’я України. На сьогодні ми готові до організації створення мобільних бригад, які будуть займатися забором зразків крові для проведення в лабораторіях тестів на наявність антитіл IgM та IgG. У рамках моніторингу проводитиметься також аналітика, анкетування та визначення результатів дослідження», – зазначила Надія Оперчук.

За її словами, таке дослідження надасть змогу оцінити рівень популяційного імунітету населення, визначити найвразливіші групи до інфікування вірусом, доступ до тестування, частку безсимптомних випадків та можливі фактори ризику. Сероепідеміологічний моніторинг проводитимуть у два етапи.

«Мова йде про польовий та аналітичний етапи. Під час польового – сформуються мобільні бригади, до складу яких увійдуть соціальні працівники та медик, які братимуть зразки крові для тестування на антитіла та опитування. Аналітичний етап передбачає обробку заповнених анкет та створення реальної статистики, репрезентативної для усієї України. Участь у дослідженні – добровільна, усі учасники безкоштовно отримають результати тесту на антитіла», – додала головна санітарна лікарка Кіровоградщини.

Нині відомо, що до дослідження залучать 9 тисяч дорослого населення України з усіх регіонів. Обидва етапи моніторингу мають завершити протягом літа.