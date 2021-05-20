ДУМКИ З ПРИВОДУ. ДОКЕРУВАВСЯ…

Звільнено міністра охорони здоров’я Максима Степанова. Але «користь» від його діяльності буде переслідувати нас ще довго.

З Кропивницького прибирають філію Донецького медичного університету. Був би інший міністр, то міг просто гаркнути, і всі б язики поховали. Але цьому було ніколи – він відчайдушно вакцинував населення, дощепився до останнього місця у Європі, позаду Молдови, Албанії, Фарерських островів та невизнаної республіки Косово.

Про весь світ взагалі говорити соромно. Нас суттєво випереджають такі «потужні» країни як Барбадос, Беліз, Антігуа і Барбуда та інші. «Ми здобули» – це хтось інший казав, але зараз це якраз в тему.

Це був найбільш знаний, найупізнаваніший з міністрів, бо хто знає таких його колег по Кабміну, як Абрамовський, Немчинов, Лапутіна? Хоча їх так часто зараз тасують, то хто запам’ятає? А цей «речник коронавірусу» не вилазив з телевізора. І постійно оповідав якісь казкові історії. Що вакцинація почнеться найближчого понеділка, а насправді – лише через півтора місяці. Найбільше обурювали його слова про кількість ліжок. У телевізорі каже, що заповненими є лише 50 відсотків ковідних ліжок. А далі йде сюжет про розгортання «лікарні» під відкритим небом на Прикарпатті, бо нема куди шпиталізувати хворих на коронавірус. Далі – як десь на Полтавщині хворі у коридорах лікарні лежать. Далі – про те, як добу не могли покласти до відділення хвору при смерті на Кіровоградщині. А черги у десяток «швидких» біля лікарні у Києві?!

Про Кіровоградщину – окрема розмова. При всій повазі до наших місцевих керівників медицини, але вони, здається, як і Степанов, десь на іншій планеті живуть. Товариш не зміг покласти хвору на ковід доньку у важкому стані у три лікарні у Кропивницькому, незважаючи на знайомства з менеджментом, – не було місць! Але того ж вечора чую у новинах, що в області під хворими лише 50 чи 60 відсотків ліжок. Як це?!

Кисневими апаратами та захисними костюмами для персоналу лікарні забезпечили в першу чергу меценати та місцева влада, а не держава і конкретно міністерство.

Взагалі, Степанова слід було звільняти ще рік тому. Коли замість недорогих захисних українських костюмів для лікарів він замовив дорожчі китайські, які ще й їхали до України більше місяця. За цей час захворіло більше 5 тисяч медиків…

А 300 відсотків надбавки лікарям за роботу з коронавірусними хворими? Це просто ганьба. До хвилини обчислюють, скільки часу везли хворого до лікарні, вираховують, на скільки секунд лікар заходив зробити огляд. І лише потім нараховують якісь копійки. 300 відсотків в Україні, здається, ніхто не отримав, окрім, можливо, міністра.

Тему можна продовжувати донесхочу. Такого нездару ще треба було підшукати, хоча, кажуть, до медицини Степанов непогано торгував бензином і ще чимось.

Біда в одному. На місце Степанова можуть прийти ще менш фахові Іванов, Петров, Сидоров. Хоча вже здається, визначились. Новим «степановим» буде Ляшко, головний санітарний лікар країни, котрий, як і попередник, жодного дня не працював у лікарні.

А Донецький медичний виш у Кропивницькому шкода. Вже звикли до нього, він став частиною життя міста та і його економіки, бо тисяча студентів, переважно іноземних – це не жарт, а мільйони. Ну та який вже міністр охорони здоров’я без медичної реформи? Цей вирішив кидати вузи з міста до міста, що звісно, дуже для них «корисно». І це при тому, що Степанов закінчив саме цей вуз! Прогнозую – ще пару років такого керівництва галуззю, і будуть збиратися майдани з вимогою повернути Уляну Супрун на посаду…

Геннадій РИБЧЕНКОВ