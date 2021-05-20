КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 20 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика останньої доби на Кіровоградщині: 80 мешканців захворіли, 299 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 20 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 586 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні –28. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 301 ІФА-тестування та 465 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

34 у м. Кропивницькому;

5 у м. Олександрія;

2 у м. Знам‘янка;

1 у Вільшанському районі;

5 у Гайворонському районі;

2 у Голованівському районі;

2 у Добровеличківському районі;

2 у Знам‘янському районі;

5 у Кропивницькому районі;

3 у Маловисківському районі;

3 у Новоархангельському районі;

3 у Новомиргородському районі;

4 у Новоукраїнському районі;

4 в Олександрійському районі;

5 у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 222 жителів обласного центру, 9 з м. Знам’янка, 4 з м. Світловодськ та стільки ж з Маловисківського району, 11 жителів Бобринецького району, по 1 з Гайворонського, Компаніївського та Кропивницького районів, 2 з Голованівського району та стільки ж з Долинського й Новоукраїнського районів, 7 з Добровеличківського району, 10 в Знам’янському районі, 23 жителів з Новгородківського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 73-річну жінку та 74-річного чоловіка з обласного центру, 67-річного чоловіка з м. Знам’янка, 77-річного жителя Гайворонського району, а також 67-річну жінку з Добровеличківського району та 55-річну жінку з Новгордківського району.