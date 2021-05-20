«НЕ ВБАЧАЄТЬСЯ МОЖЛИВИМ…»

Рік тому в нашій газеті вийшла публікація під назвою «Не бойова втрата». В ній йдеться, що під час виконання службових обов’язків 14 жовтня 2016 року на Донбасі загинув старший солдат Олександр Сімонов. Він не підірвався на міні, його не перестріла куля ворожого снайпера… Хлопець став жертвою свого товариша по службі, який на посту знаходився у нетверезому стані.

Після розтину (висновок № 263 від 19.10.2016 р.) суду були надані висновки про причини смерті Олександра Сімонова. До речі, на названу дату батьки вже поховали Сашка у рідному Смоліному.

Але у цих документах містяться відомості, які викликають чимало питань та сумнівів.

По-перше, у документі було невірно вказане по батькові загиблого. Неточні й антропометричні дані: вказано зріст 167 см, коли насправді хлопець був вищий за 190 сантиметрів. Рідні кажуть: вага та зріст, вказані в експертизі, належать якраз ще одному бійцю, І.Поліщуку, якого, нагадаємо, застрелили разом із Сашком Сімоновим. До того ж, у крові Сімонова начебто знайшли алкоголь у кількості понад 2 відсотки та у сечі – 1,19 відсотки. І батьки, і всі, хто служив разом із Сашком, свідчать, що хлопець взагалі не вживав алкоголь, а тим паче – на службі. Більше того, він займався спортом і завжди робив зауваження тому, хто був не проти випити, особливо на службі.

Ще одна обставина: у дослідженні брали участь двоє експертів – В.Г. Рубан та інший, який перевіряв кров та сечу на наявність алкоголю. Його прізвище навіть невідоме, тож брати до уваги його експертизу було неприпустимим. До того ж, документ написаний російською мовою, що суперечить Закону України «Про мову». Тож є усі підстави не погоджуватися з названими дослідженнями.

Окрім цього, під час проведення дослідження був порушений наказ МОЗ України №6 від 7 січня 1995 року «Про розвиток та вдосконалення судово-медичної служби в Україні”, де зазначено, що у разі виявлення у трупі іншорідних предметів експерт має вилучити їх для подальших експертиз. Із його висновку рани є сліпими, утворилися від вогнепального кульового поранення, а тому в кінці раневого каналу мають знаходитися кулі, які мають бути вилучені для проведення балістичної експертизи. Експерт цього не зробив, кулі не вилучені, а значить, ця експертиза є неповною. Більше того: рідні кажуть, що куль у тілі Сашка…взагалі не було. Отже, їх або витягнули ще перед проведенням експертизи, або не дослідили взагалі. І найжахливіше, мабуть – в обох бійців рідні бачили…сліди контрольних пострілів у голову.

І батьки, і їхні представники в суді не погоджувалися з висновками експертів, тож вимагали дати дозвіль судді на ексгумацію тіла Сашка. На переконання адвоката, експертизу мали провести фахівці Кіровоградського обласного бюро судово-медичних експертиз.

Прокурор запевняв, що ексгумація є передчасною – мовляв, спочатку треба опитати усіх свідків, а суддя з ним погоджувався. І все-таки судді довелося дати дозвіл на проведення експертизи тіла.

24 лютого 2020 року у приміщенні відділення судово-медичної токсикології КЗ «Кіровоградське обласне бюро СМЕ» УОЗ Кіровоградської облдержадміністрації судово-медичний експерт, завідуючий названим бюро Ю.М.Короп та медичний експерт-токсиколог вищої категорії А.І.Пономарьова провели експертизу зразків м’язу та органокомплексу з грудної та черевної порожнин трупу Олександра Сімонова. За підсумками експертизи метиловий, етиловий, ізопропіловий, пропілів, ізобутиловий, бутиловий, ізоаміловий та аліловий спирти не виявлені. Також не виявлені похідні барбітурової кислоти, ксантину, пірозалону, фенотізіану, наркотичні алкалоїди опію та їх синтетичні аналоги, інші лікарські речовини основного характеру, ефедрин, ефедрон. Тобто – жодних наслідків вживання алкоголю експерти не виявили.

У зв’язку з новими обставинами Маловисківський військовий комісаріат направив на адресу в/ч А 0693 з проханням проведення повторного службового розслідування та надання нового акту розслідування та наказу про виключення із списків військової частини О.О.Сімонова відповідно до ново виявлених обставин.

У зв’язку з не отриманням відповідей на запити військового комісаріату батьки загиблого разом з представником надали до військової частини запити військового комісаріату та новий висновок експерта, завірений належним чином.

При особистій зустрічі з командиром військової частини А.Кравцем та юристом Р.Земляром їм повідомили, що акт буде перероблений та надісланий на вказану адресу. Але 21 квітня цього року була отримана відповідь від командира названої частини про те, що, незважаючи на нові обставини, «не вбачається можливим дійти висновків, необхідних для вирішення питання про повторне проведення службового розслідування. Одночасно з цим повідомляємо, що для вирішення питань соціального забезпечення членів сім’ї загиблого військовослужбовця щодо встановлення батькам статусу «членів сім’ї загиблого ветерана війни», виплати одноразової грошової допомоги та надання соціальних пільг згідно чинного законодавства України наявна необхідність усунення протиріч у висновках судово-медичних експертиз в судовому порядку. ТВО Командира в/ч А 693 А.Кравець».

Уявіть цинізм ситуації: хлопця вбили за нез’ясованих обставин, після смерті зробили з нього п’яницю, переплутали тіла бійців, відмовили в ексгумації та ще й позбавили рідних можливості отримати законну компенсацію, а головне – відновити добре ім`я покійного сина. Який – неважливо, від чиєї кулі, загинув на посту, виконуючи обов’язок перед Батьківщиною.

Рідні Сашка, незважаючи на усі моральні випробування та спротив системи, збираються боротися до кінця. Як будуть розвиватися подальші події – «НС» буде інформувати у подальших публікаціях.

Світлана КОСТЕНКО