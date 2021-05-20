СУДИТИМУТЬ ЗА РОЗТРАТУ ПРИ РЕМОНТІ ШКОЛИ

За процесуального керівництва Олександрійської окружної прокуратури повідомлено про підозру керівнику одного із районних відділів освіти за фактом розтрати майна шляхом зловживання службовим становищем, вчиненому у великому розмірі ( (ч.4 ст.191 КК України).

За даними слідства, підозрювана, обіймаючи посаду очільниці районного відділу освіти, уклала з товариством договір підряду на виконання капітального ремонту загальноосвітньої школи. Підрядник зобов’язувався здійснити заміну системи опалення у будівлі освітнього закладу, відремонтувати покрівлю та вікна, а також утеплити школу.

Посадовець усупереч підписала та скріпила печаткою акт приймання виконаних будівельних робіт на підставі яких підприємству було перераховано бюджетні кошти за роботи, які не були передбачені проектно-кошторисною документацією, розтративши таким чином майно на суму майже 400 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.