ФЕСТИВАЛЬНІ ТРАДИЦІЇ ПРОТИ КАРАНТИНУ: ХТО КОГО?

#30 РОКІВ – 30 МИСТЕЦЬКИХ КРОКІВ

Всупереч карантинним острахам потік відвідувачів Кіровоградської обласної філармонії зростає. Тому що 25 років поспіль в цей період відбувається суперподія всеукраїнського формату, що збирає всю елітарну в духовному сенсі публіку, яка має тонкий смак до високого мистецтва і знає напевне, що програми цього фестивалю щороку все яскравіші та змістовніші.

Нагадаємо, що фестиваль камерної та симфонічної музики «Травневі музичні зустрічі» започаткувала Кіровоградська обласна філармонія за підтримки управління культури обласної державної адміністрації та меценатів. Ініціаторами створення фестивалю були народний артист України, лауреат Національної премії імені Т.Г.Шевченка професор Богодар Которович; заслужений працівник культури України, на той час директор Кіровоградської обласної філармонії Микола Кравченко; заслужений діяч мистецтв України Геннадій Єрьоменко.

Головна мета фестивалю – пропаганда та збереження кращих зразків світової та української класики, популяризація високої професійної майстерності виконавців, естетичне виховання глядачів на кращих здобутках світової музичної культури. І це, погодьтесь, досить важлива місія. За роки існування фестиваль набув традицій, головною з яких є запрошення до участі кращих мистецьких колективів та солістів України, а також солістів і колективів далекого зарубіжжя. В різний час на сцені Кіровоградської філармонії побували академічні симфонічні оркестри Одеської, Вінницької, Львівської, Черкаської, Дніпропетровської, Харківської філармоній. Камерні оркестри майже всіх філармоній України. Неодмінними учасниками фестивальних заходів стали камерний оркестр «Концертіно» Кіровоградської обласної філармонії та симфонічний оркестр Кіровоградського фахового коледжу.

Можемо пишатись, що наш славетний камерний оркестр «Концертіно» співпрацював з всесвітньо відомими музикантами лауреатами міжнародних конкурсів Остапом Шутком (Львів), Дзюн Мацуока (Японія), Лео Вітошинським (Австрія), Романом Юсипеєм (Німеччина), Юрієм Нікуліним (Німеччина), володарем Кубку Світу Володимиром Зубицьким (Італія), Йін Жен (Китай), Абігаль Сін (Сінгапур), Остапом Манько (Польща), Полем Манандізом (Франція), «Пітсбурзьким тріо» (США).

Неодноразовою гостею наших фестивальних заходів була наша землячка, народна артистка України, лауреатка Національної премії імені Т. Г. Шевченка Лідія Забіляста.

Багато років фестиваль «Травневі музичні зустрічі» підтримує Кіровоградська обласна державна адміністрація, обласна рада та департамент культури та туризму ОДА. Одним з головних завдань фестивалю є проведення концертів класичної музики в районних центрах області. Фестивальні афіші охоплювали майже всю Кіровоградську область, що забезпечило цьому творчому проєкту широкий резонанс. Майже з початку існування фестивалю у ньому бере активну участь дитяча філармонія. Кожного року в рамках проєкту «Діти для дітей» відбуваються концерти за участю лауреатів всеукраїнських та міжнародних конкурсів, учнів дитячих музичних шкіл.

А тепер – докладніше про «Травневі музичні зустрічі»-2021 і те, чим саме потішив фестиваль аматорів класики, яких, до речі, у нашому регіоні величезна кількість. До того ж, грандіозна фестивальна програма ще не завершена, і у вас є шанс потрапити на фінальний концерт цього дійства 26 травня на сцені обласної філармонії. Слово – директорці Кіровоградської обласної філармонії, заслуженому працівнику культури України Наталії Агапєєвій:

– Фестиваль цього року особливий: ми розпочали ювілейний його відлік, та й проходить він у незвичних умовах. Люді зараз з відомих причин з певним острахом ставляться до подібних масових заходів. Але справжні поціновувачі камерної, класичної, симфонічної музики приходили та приходять завжди, причому багато хто – цілими родинами. Адже за період хвороб та невизначеності люди наскільки скучили за мистецтвом, що якщо раніше треба було організовувати глядача, запрошували колективами, то зараз самі приходять, просяться і заповнюють залу. І отримують справжнє естетичне задоволення.

Важливо, що паралельно до основного сценарію фестивалю в рамках закриття XXV фестивалю відбудеться Всеукраїнський оnlіпе-фестиваль «Травневі музичні зустрічі», який можна переглянути за посиланням: online.filarm.kr.ua, або вставити QR код. Для цього буде створено окремий youtube-канал. Ми задіяли всі можливості нових технологій. Уявіть лише: майже 40 (!) кращих колективів України направили до нас відеозаписи у тому числі з вітаннями на адресу фестивалю. А ще фестиваль привітали кожна територія, область, кожен колектив-учасник (і Національна філармонія України в тому числі). Це дійство теж залишиться в історії, зафіксоване для сучасників та нащадків, унікальний фонд матеріалів, які можна буде демонструвати не один раз.

Загалом, за майже чверть століття фестиваль приймав чимало популярних та унікальних гостей, тож в історію нашого краю вписали свої фестивальні рядки видатні музиканти і колективи зі Сполучених Штатів Америки, Німеччини, Росії, Сінгапуру, Японії, Китаю, тощо.

На жаль, за карантинних умов цього разу ми не можемо зібрати наживо у рамках фестивалю велику кількість симфонічних оркестрів, Але в онлайн-режимі все одно будемо бачити всю мистецьку палітру, яка долучилась до нашого фестивалю.

Я дуже тішуся з того, що в нас є можливість проводити наш фестиваль, що його підтримують, фінансують, що ми можемо провести це багатокомпонентне за контентом та складне за організацією дійство в таких нелегких умовах і не втратити цю красиву багаторічну традицію. Адже якщо один раз не проведеш, потім відновлювати все дуже непросто. Отже, традиція має залишатись.

Цьогоріч ми знову приємно дивували глядача на кожному концерті, і це стало можливим завдяки напруженій підготовчій роботі усього філармонійного колективу. 5 травня на нашій сцені свою програму «Шлях до мистецького Олімпу» представляв симфонічний оркестр Кіровоградського музичного фахового коледжу, який був створений у 1960 році за ініціативи заслуженого працівника культури України Юрія Хілобокова. І програма ця була свіжою, юною, розкішною, тому що кожний твір диригував один зі студентів коледжу. Звичайно, очільниця оркестру, заслужений діяч мистецтв України Лариса Іванівна Голіусова працювала над кожним твором разом із студентами та виконавцями. Загалом дійство виглядало цікаво й потужно. І я з великою вдячністю і шаною ставлюсь до неї як до керівника та до людини, яка в такий час може утримувати на високому рівні великий, близько 70 осіб, симфонічний оркестр. Взагалі, симфонічний оркестр це мрія кожної філармонії – з просторим оснащеним приміщенням, фінансуванням, глядачем. Так, зараз всім нам нелегко, адже треба навчитися жити, працювати і представляти мистецтво в непростих карантинних умовах. Головне для кожного керівника – зберегти свій творчий колектив та якнайдовше успішно презентувати свої здобутки.

11 травня в межах фестивалю в одному концертному вечорі ми поєднали два тренди. Першу частину програми виконував камерний оркестр нашої філармонії під орудою заслуженого діяча мистецтв України Наталії Хілобокової. А друга частина була представлена квартетом гітаристів «Київ» Національної філармонії України під орудою заслуженого артиста України Володимира Шаруєва. Цей прекрасний колектив взяв участь в нашому фестивалі вперше. Вони додали багато драйву, свіжого колориту, чарівної інструментальної музики. І я думаю, що в перспективі цей квартет зможе взяти участь у спільному з камерним оркестром проєкті. Адже вони дуже добре спрацювались, є програма, яка може їх поєднати.

Камерний оркестр «Концертіно» теж з якісною виконавчою майстерністю презентував на фестивалі оновлену та вишукану програму. До речі, його рівень оцінив і керівник гітаристів Володимир Шаруєв: «Я бачив безліч творчих колективів, у тому числі й камерні оркестри з невеликою кількістю виконавців. «Концертіно» звучало дуже чисто, дуже гарно, професійно».

Під час цьогорічних «Травневих музичних зустрічей» усі побачили й висококласний, у розквіті творчих сил, мистецький колектив, який дуже популярний в Україні – Національний заслужений академічний ансамбль танцю України ім.П.Вірського. Цього разу на сцені працював також їхній оркестр із солістами – комплексна програма, дуже оригінальна та талановита. Саме такий формат кропивничанам вони демонструють вперше.

14 травня на сцені обласної філармонії відбувся вражаючий концерт академічного симфонічного оркестру Черкаської обласної філармонії з програмою «Шедеври. Шлягери. Сюрпризи» – досконала програма, великий колектив. Вони формують програму так, що виступають і квартети, і дуети, і тріо. Програму поєднали з Черкаським народним хором (чоловічою групою), виконання класики відбувається разом з оркестром. А оркестр дуже цікавий – створений у 2012 році на базі заснованого камерного оркестру. Вони об’їхали з концертами дуже багато країн, мають багату гастрольну історію, насичену карту. Його диригент і керівник заслужений діяч мистецтва України Олександр Дяченко презентував колоритну програму, сформовану спеціально для нашого фестивалю. Я дуже рада, що Черкаська філармонія має такий потужний колектив. Ми ще на початку цього шляху, адже це не просто, потрібні певні умови – не лише фінансові, а й фізичні, тому що у нас, наприклад, немає достатньо площі для масштабних проєктів, де би могли працювати музиканти. Ми дуже чекаємо на добудову нашого філармонійного приміщення, розширення площ, аби ми могли створювати й інші колективи. Адже нам просто немає де розміститись, а хотілося б і далі розвиватися.

16 травня у межах Фестивалю відбувся мистецький проєкт Дитячої філармонії «Концерти для дітей та батьків»- «Країна музичних скарбів», захоплююча програма, яка є в філармонії традиційною.

Завершувати програму «Травневі» будуть 26 травня о 18.30 концертом симфонічного камерного оркестру та вокального ансамблю Кропивницького музичного фахового коледжу за участю лауреата міжнародних конкурсів Олександра Безая – соліста оркестру і соліста обласної філармонії. Керівники – заслужені діячі мистецтв України Лариса Голіусова та Наталія Хілобокова. Оксана Трушина бере участь як керівник та диригент хорового колективу. Це яскравий симбіоз декількох масштабних, масових творчих колективів.

Фестиваль триває. На щастя, ми перебуваємо не в червоній зоні, а в мистецькій зоні гарної музики, яка тріумфально лунає на сцені філармонії. Сподіваємось, що наступного року ми розширимо географію, зможемо виїхати в райони, прийняти ширшу палітру колективів вже не онлайн, а офлайн. Сподіваюсь, все буде саме так.

Оксана ЧІКАНЧІ