ЗАЛІЗНИЧНИКИ РОЗКРАДАЛИ ПАЛЬНЕ (ФОТО)

На Кіровоградщині викрито групу працівників локомотивного депо Укрзалізниці на розкраданні пального.

За процесуального керівництва Кіровоградської обласної прокуратури повідомлено про підозру трьом членам організованої злочинної групи із числа працівників одного з локомотивних депо регіональної філії Укрзалізниці за фактом привласнення чужого майна (ч. 5 ст. 191 КК України).

За даними слідства організатор, виконавець та пособник злочинної групи – всі з числа працівників локомотивного депо однієї з регіональних філій Укрзалізниці. Члени групи розгорнули протиправну діяльність зі зливання пального з локомотивів, а потім, щоб приховати свої злочинні дії, вносили до офіційних документів фіктивні дані щодо обсягу використаного та списаного пального. Викрадене пальне зберігали на території цеху колишнього заводу. Реалізовували пальне місцевим мешканцям.

Слідством задокументовано сім фактів збуту пального. Збитки АТ «Укрзалізниця», завдані в результаті протиправної діяльності групи, становлять понад 200 тис грн.

Досудове розслідування здійснюють слідчі СУ ГУНП України в Кіровоградській області, оперативний супровід – управління стратегічних розслідувань у Кіровоградській області Департаменту Стратегічних розслідувань Нацполіції України за сприяння офісу з безпеки АТ «Укрзалізниця».

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.