КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 21 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика Кіровоградщини за останню добу: 66 мешканців захворіли, 288 одужали, 3 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 21 травня.



За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 451 ПЛР-тестування, в обласній лікарні –22. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 194 ІФА-тестувань та 398 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

22 у м. Кропивницькому;

12 у м. Олександрія;

9 у м. Світловодськ;

1 у Знам‘янському районі;

1 у Компаніївському районі;

6 у Кропивницькому районі;

1 у Маловисківському районі;

3 у Новоукраїнському районі;

3 в Олександрівському районі;

4 в Олександрійському районі;

2 в Онуфріївському районі;

2 у Світловодському районі.

Одужали від коронавірусу: 178 жителів обласного центру, 3 з м. Олександрія, 4 з м. Знам’янка та стільки ж з Добровеличківського та Петрівського районів, 10 з м. Світловодськ, 2 з Компаніївського району, по 1 з Вільшанського, Гайворонського, Знам’янського, Новоукраїнського, Олександрівського та Устинівського районів, 8 жителів Долинського району та стільки ж Маловисківського району, 41 з Кропивницького району, а також 6 з Новоархангельського району та по 7 з Новомиргородського й Онуфріївського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 3 летальні випадки від COVID-19. Йдеться про 74-річного чоловіка з м. Світловодськ, 67-річну жительку Кропивницького району та 64-річного чоловіка з Петрівського району.