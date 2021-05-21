ОБКРАДАЛИ ПРИМІЩЕННЯ СІЛЬСЬКИХ РАД: ВИКРИТО ДВОХ ОСІБ (ФОТО)

За процесуального керівництва Знам’янської окружної прокуратури повідомлено про підозру 23-річному кропивничанину за фактом здійснення низки крадіжок з приміщень сільських рад Компаніївського району (ч.3 ст.185 КК України).

За даними слідства, підозрюваний разом зі своїм спільником спеціалізувались на вчиненні крадіжок майна з приміщень сільрад. Вказані особи у нічний час шляхом зламу замків та вікон проникали до приміщень сільських рад, звідки викрадали побутову техніку, канцелярського приладдя, що перебувала на балансі вказаних органів місцевого самоврядування.

У ході проведення обшуків за місцем проживання фігурантів справи виявлено викрадені речі, які останні не встигли реалізувати.

Слідством встановлено дев’ять епізодів крадіжок. Наразі перевіряється інформація про причетність цих осіб до скоєння інших злочинів.

Одному з фігурантів справи повідомлено про підозру у вчиненні таємного викрадення чужого майна (крадіжка), вчиненого за попередньою змовою групою осіб, поєднана з проникненням у інше приміщення, тобто кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст. 185 КК України.

Місцезнаходження іншої особи наразі встановлюється.

Триває слідство.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.