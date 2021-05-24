ЗОВНІШНЄ НЕЗАЛЕЖНЕ ОЦІНЮВАННЯ СТАРТУВАЛО БЕЗ ПОРУШЕНЬ НА КІРОВОГРАДЩИНІ

Зовнішнє незалежне оцінювання якості знань розпочалося на Кіровоградщині без порушень. Перший тест із хімії випускники склали 21 травня.

Про це повідомила директорка департаменту освіти і науки ОДА Ельза Лещенко під час апаратної наради сьогодні, 24 травня.

«Участь у ЗНО з хімії взяли 175 майбутніх абітурієнтів. Тестування проходило в ліцеї «Науковий» у Кропивницькому. У тесті було 52 завдання, на виконання яких давалося дві з половиною години. Порушень не було, апеляцій не подавали», – уточнила Ельза Лещенко.

Вона додала, що ЗНО з іспанської, французької та німецької мов відбувається сьогодні, 24 травня. До участі зареєструвалося 37 осіб. Тестування проходить в гімназії №9 у Кропивницькому.