КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 24 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 4 мешканці захворіли, 166 одужали, летальних випадків не зафіксовано.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 24 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 53 ПЛР-тестувань, в обласній лікарні ПЛР-тестування не проводили.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

2 у м. Світловодськ;

1 у м. Кропивницький;

1 у м. Олександрія.

Одужали від коронавірусу: 36 жителів обласного центру, 16 з м. Олександрія, по 4 з м. Знам’янка, Компаніївського й Маловисківського районів, по 1 з м. Світловодськ, Голованівського й Долинського районів, 6 з Благовіщенського району та стільки ж з Новоукраїнського району, 16 жителів з Бобринецького району, 8 з Добровеличківського району, 9 з Новоархангельського району, 14 з Новомиргородського району та стільки ж з Олександрійського району, по 9 з Новоархангельського та Олександрівського районів, 3 з Онуфріївського району, а також 5 жителів з Світловодського району.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики не зафіксували летальних випадків COVID-19.