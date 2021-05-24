НА КІРОВОГРАДЩИНІ ПЕРЕВІРЯТЬ СИСТЕМУ ЦЕНТРАЛІЗОВАНОГО ОПОВІЩЕННЯ

Систему централізованого оповіщення перевірятимуть на Кіровоградщині 28 травня.

Про це повідомив начальник управління з питань цивільного захисту населення ОДА Володимир Слінченко, сьогодні 24 травня.

«Включення сирен по області відбудеться 28 травня з 9:00 до 9:15, а в Кропивницькому – з 9:30 до 9:45», – уточнив він.

Володимир Слінченко зазначив, під час тестування системи централізованого оповіщення перевірятимуться два основних сегменти – робота сирен та отримання сигналу підрозділами поліції.

«Також в області відбудуться перевірки готовності захисних споруд, призначених для укриття населення, пройдуть штабні тренування та відпрацювання заходів із евакуації», – додав начальник управління з питань цивільного захисту населення ОДА.