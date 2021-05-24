ТОП-10 ВАКАНСІЙ КІРОВОГРАДЩИНИ З НАЙВИЩОЮ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ

Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 24 травня 2021 року становила 1442 одиниці.

До топ-10 вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

Електромеханік з підіймальних установок – 26 460 грн (2 вакансії); Електромеханік підземної дільниці – 25 284 грн (2 вакансії); Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії); Електромеханік підземної дільниці – 23 400 грн (3 вакансії); Гірник очисного забою – 21 472 грн (8 вакансій); Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія); Гірник очисного забою – 19 600 грн (4 вакансії); Прохідник – 19 600 грн (4 вакансії); Прохідник – 19400 грн (12 вакансій); Лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія); Гірничомонтажник підземний – 17 313 грн (1 вакансія).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості