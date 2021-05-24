ТОП-10 ВАКАНСІЙ КІРОВОГРАДЩИНИ З НАЙВИЩОЮ ЗАРОБІТНОЮ ПЛАТОЮ

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Кількість вакансій, заявлених роботодавцями до служби зайнятості області, станом на 24 травня 2021 року становила 1442 одиниці.

До топ-10 вакансій, у яких роботодавці зазначили найвищу заробітну плату, увійшли такі професії:

  1. Електромеханік з підіймальних установок – 26 460 грн (2 вакансії);
  2. Електромеханік підземної дільниці – 25 284 грн (2 вакансії);
  3. Машиніст крана автомобільного – 25 000 грн (2 вакансії);
  4. Електромеханік підземної дільниці – 23 400 грн (3 вакансії);
  5. Гірник очисного забою – 21 472 грн (8 вакансій);
  6. Головний конструктор – 20 000 грн (1 вакансія);
  7. Гірник очисного забою – 19 600 грн (4 вакансії);
  8. Прохідник – 19 600 грн (4 вакансії);
    • Прохідник – 19400 грн (12 вакансій);
  9. Лікар-анестезіолог – 17 450 грн (1 вакансія);
  10. Гірничомонтажник підземний – 17 313 грн (1 вакансія).

Якщо вас зацікавили вказані вакансії, за більш детальною інформацією звертайтеся до міськрайонних центрів зайнятості, районних та міськрайонних філій Кіровоградського обласного центру зайнятості.

Кіровоградський обласний центр зайнятості

 

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