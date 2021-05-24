У КРОПИВНИЦЬКОМУ СТАРТУВАЛИ ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ ЗІ ВСТАНОВЛЕННЯ 50-МЕТРОВОГО ПРАПОРА

Підготовчі роботи зі встановлення 50-метрового прапора на території меморіального комплексу «Фортечні вали» у Кропивницькому стартували.

Про це повідомив директор департаменту капітального будівництва Кіровоградської ОДА Олександр Мільто сьогодні, 24 травня.

«З суботи проводиться розмітка для розуміння точного місця розташування фундаменту, виконуються археологічні дослідження. Після визначення підрядника – розпочнуться і будівельні роботи», – уточнив Олександр Мільто.

Як повідомлялося раніше, стелу з найвищим прапором області встановлять до 23 серпня.