ГОЛОСУЄМО ЗА ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Конкурс «Наша громада» організували телеканали ICTV та СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).

Як проголосувати за громаду:

Виберіть проєкт громади, який Ви вважаєте вартим реалізації. Зареєструйтеся на сайті через електронну пошту або свій акаунт у Facebook. Перейдіть на сторінку вибраного проєкту і натисніть кнопку «Проголосувати». Пам’ятайте, Ви можете проголосувати за п’ять різних проєктів. Інтернет-голосування проходить з 10 травня 00:01 по 31 травня 23:59.

У фінал пройдуть 13 громад, проєкти яких отримають найбільшу підтримку за результатами інтернет-голосування. Ще 13 громад-фіналістів, обере експертне журі.

Громадам потрібна Ваша підтримка!