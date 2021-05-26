ГОЛОСУЄМО ЗА ГРОМАДИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Голосування за проєкти громад у конкурсі Наша громада триває.
Ви уже визначилися зі своїми фаворитами?
Нагадуємо, що ви можете підтримати 5 різних громад.
Переходьте за лінком та голосуйте за найцікавіші проєкти: http://otg.fakty.com.ua/communities
Конкурс «Наша громада» організували телеканали ICTV та СТБ разом з Українським кризовим медіа-центром у рамках програми USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE).
Як проголосувати за громаду:
- Виберіть проєкт громади, який Ви вважаєте вартим реалізації.
- Зареєструйтеся на сайті через електронну пошту або свій акаунт у Facebook.
- Перейдіть на сторінку вибраного проєкту і натисніть кнопку «Проголосувати».
- Пам’ятайте, Ви можете проголосувати за п’ять різних проєктів.
- Інтернет-голосування проходить з 10 травня 00:01 по 31 травня 23:59.
У фінал пройдуть 13 громад, проєкти яких отримають найбільшу підтримку за результатами інтернет-голосування. Ще 13 громад-фіналістів, обере експертне журі.
Громадам потрібна Ваша підтримка!
Голосування триває до 31 травня включно
Новини конкурсу: http://otg.fakty.com.ua/news
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