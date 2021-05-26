КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 73 мешканці захворіли, 170 одужали, 6 померли.

Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 травня.

За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 596 ПЛР-тестування, в обласній лікарні –21. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 204 ІФА-тестування та 728 досліджень на антиген.

Випадки COVID-19 зареєстрували:

40 у м. Кропивницькому;

1 у м. Олександрія;

1 у м. Знам’янка;

1 у м. Світловодськ;

1 у Благовіщенському районі;

2 у Гайворонському районі;

1 у Голованівському районі;

7 у Добровеличківському районі;

2 у Долинському районі;

1 у Знам’янському районі;

5 у Кропивницькому районі;

4 у Новгородківському районі;

1 у Новомиргородському районі;

1 в Олександрівському районі;

1 в Олександрійському районі;

2 в Онуфріївському районі;

2 у Петрівському районі.

Одужали від коронавірусу: 71 житель обласного центру, 8 з м. Олександрія, 20 з Новоархангельського району, 15 з Добровеличківського району, 14 жителів Новгородківського району, 10 з Олександрійського району, 9 з Вільшанського та Маловисківського районів, 7 з Новоукраїнського району, 3 жителів з Бобринецького району, по 1 з Голованівського, Компаніївського, Кропивницького й Олександрівського районів.

Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з м. Світловодськ, 67-річну жінку з Добровеличківського району, жінок віком 66 й 80 років та чоловіків 42 й 87 років з обласного центру.