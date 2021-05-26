КОРОНАВІРУС НА КІРОВОГРАДЩИНІ СТАНОМ НА 26 ТРАВНЯ

“Ковідна” статистика області за останню добу: 73 мешканці захворіли, 170 одужали, 6 померли.
Про це повідомила головна санітарна лікарка області Надія Оперчук сьогодні, 26 травня.
За минулу добу в обласному лабораторному центрі провели 596 ПЛР-тестування, в обласній лікарні –21. Також у всіх закладах охорони здоров’я області зробили 204 ІФА-тестування та 728 досліджень на антиген.
Випадки COVID-19 зареєстрували:
40 у м. Кропивницькому;
1 у м. Олександрія;
1 у м. Знам’янка;
1 у м. Світловодськ;
1 у Благовіщенському районі;
2 у Гайворонському районі;
1 у Голованівському районі;
7 у Добровеличківському районі;
2 у Долинському районі;
1 у Знам’янському районі;
5 у Кропивницькому районі;
4 у Новгородківському районі;
1 у Новомиргородському районі;
1 в Олександрівському районі;
1 в Олександрійському районі;
2 в Онуфріївському районі;
2 у Петрівському районі.
Одужали від коронавірусу: 71 житель обласного центру, 8 з м. Олександрія, 20 з Новоархангельського району, 15 з Добровеличківського району, 14 жителів Новгородківського району, 10 з Олександрійського району, 9 з Вільшанського та Маловисківського районів, 7 з Новоукраїнського району, 3 жителів з Бобринецького району, по 1 з Голованівського, Компаніївського, Кропивницького й Олександрівського районів.
Нa Кіровогрaдщині за добу медики зафіксували 6 летальних випадків від COVID-19. Йдеться про 73-річного чоловіка з м. Світловодськ, 67-річну жінку з Добровеличківського району, жінок віком 66 й 80 років та чоловіків 42 й 87 років з обласного центру.