ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ ЖИТЕЛІВ КІРОВОГРАДЩИНИ ОТРИМАЛИ ДРУГУ ДОЗУ ВАКЦИНИ ВІД COVID-19

Друге щеплення від коронавірусу з початку кампанії імунізації отримали 2189 жителів Кіровоградської області станом на 25 травня.

Про це під повідомив директор департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації Олег Рибальченко.

«Ревакцинували медичних і соціальних працівників, поліцейських, військових і людей літнього віку. Другу дозу вакцини Oxford/AstraZeneca отримали 189 осіб, CoronaVac/Sinovac BioNTech – 765, Pfizer-BioNTech – 1235 жителів області», – уточнив Олег Рибальченко.

За його словами, за добу другу дозу вакцини отримали 180 осіб.

Нагадаємо, ревакцинація CoronaVac стартувала 13 травня, Pfizer-BioNTech – 15 травня, Oxford/AstraZeneca – 20 травня