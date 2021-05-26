УМИСНЕ УБИВСТВО У СМТ. НОВОАРХАНГЕЛЬСЬК. ПІДОЗРЮВАНОГО ВЗЯТО ПІД ВАРТУ (ФОТО)

За процесуального керівництва Голованівської окружної прокуратури повідомлено про підозру мешканцю смт.Новоархангельськ у скоєнні умисного убивства молодого чоловіка (ч.1 ст.115 КК України).

Подія сталася у смт. Новоархангельськ 21 травня.

Компанія розпивала спиртні напої. Під час застілля розпочалася сварка між підозрюваним та потерпілим хлопцем 1994 року народження, у ході якої підозрюваний схопив ножа та наніс кілька ударів по тілу хлопця, заподіявши тілесні ушкодження у вигляді різаних ран обличчя, ноги, грудної клітини та проникаюче поранення грудей.

Скривавлений потерпілий, втікаючи від підозрюваного, вибіг на вулицю, де останній його наздогнав та наніс ще одне ножове поранення в тулуб. Хлопець від отриманих ушкоджень помер на місці події, посеред вулиці.

Підозрюваного взято під варту.